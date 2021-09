Ștefan Stan este, din nou, plin de emoții! Și îl vor ține așa încă aproape jumătate de an, când soția lui dragă va aduce pe lume ce-a de-a doua fetiță! Cum au aflat cei doi că Simona este însărcinată și ce a făcut, imediat, cântărețul? CANCAN.RO are detaliile, pe care vi le prezintă în exclusivitate.

“Pentru mine, Pământul s-a oprit. De când a venit fata simt că am o putere inimaginabilă. Te transformă în supererou”, spunea cântărețul la finalul anului trecut, atunci când devenea, în premieră, tătic. Ștefan Stan și Simona se pregătesc, acum, să-și mărească familia.

Din nou fetiță, a fost verdictul medicului, atunci când soția primului câștigător al ”Vocii României” a mers la control. Numai bine, din moment ce artistul avea să dezvăluie, pentru CANCAN.RO, că el și Simona își doriseră gemeni, în urmă cu un an, dar Cel de Sus le-a dat-o doar pe Elif. (CITEȘTE ȘI: ȘTEFAN STAN A ANULAT DE URGENȚĂ BOTEZUL FETIȚEI LUI DIN CAUZA UNUI ACCIDENT)

Ștefan Stan: „Avea cotă 1 băiat, 2,5, fată!”

Ștefan Stan devenea, din nou, cel mai fericit soț de pe pământ. ”Am fost cu ea la doctor, că nu se simțea bine, iar în urma unor analize, doamna doctor ne-a dat fericita veste”, a dezvăluit Ștefan Stan.

Cum avea să reacționeze? ”Cum altfel decât cu mare bucurie, grătar și bere multă! Mi-am anunțat toate rudele și prietenii și au început pariurile. Avea cotă 1 băiat, 2,5, fată!”, s-a amuzat, apoi, artistul.

(NU RATA: AVEM PRIMELE IMAGINI CU FETIȚA LUI ȘTEFAN STAN)

Tot el avea să mai spună că a doua sarcină a soției sale nu a fost întâmplătoare. ”Ne-am dorit să mai avem un copil! Inițial, ne-am dorit gemeni… și, dacă nu am avut gemeni, am făcut repede, să aibă vârste apropiate. Simona este în al nouălea cer, foarte fericită. Sarcina este încă ușoară și sperăm să fie așa până la capăt”, a mai dezvăluit artistul, acum ”mult mai implicat în activitățile casnice!”

”Sunt în patru luni. Am avut aceeași sarcină, un pic diferită, pentru că aici mi-a fost de trei-patru ori rău. În schimb, cu Elif nu am avut probleme. Aceleași mâncăruri, aceleași pofte, aceleași stări… Mi-am dorit să fie copiii apropiați ca vârstă, să crească împreună, dar și pentru că acum am răbdare, tot pierd nopțile, se întâmplă lucruri. Nu știu cât o să înțeleagă Elif, pentru că e diferența mică și mă gândesc că se vor apropia mai mult”, a spus Simona, la Theo Show.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.