Ștefan Stan a anulat de urgență botezul fetiței lui din cauza unui accident

Ștefan Stan nu are deloc motive de bucurie! Tocmai când organiza petrecerea de botez a micuței pe care o are cu Simona, soția lui, au apărut probleme în familie. Astfel, artistul a fost nevoit să anuleze totul. A pierdut o grămadă de bani, pentru că dăduse avansul la un restaurant cunoscut din București. CANCAN.RO are detaliile!

Ștefan Stan nu are parte de bucurii zilele acestea. Vestea tristă a venit de la nașa fetiței lui, care și-a rupt piciorul. Artistul a urcat în mașină și a accelerat pentru a ajunge mai repede într-o localitate de pe lângă Roman, județul Neamț.

Anunțase, oricum, că vine la socri, acolo unde se află, de câteva zile, soția lui și fetița lor. Avea să meargă la spital, de unde nașa ieșea cu un ditamai ghipsul.

”Când l-au văzut pe Ștefan, medicii, asistentele și oamenii de acolo au ieșit în curte, l-au îmbrățișat, i-au cerut și autografe… Ștefan Stan a rămas surprins”, a povestit un martor, pentru CANCAN.RO.

Ștefan a luat-o pe femeie și a dus-o acasă, iar, o zi mai târziu, revenea în București. Cu problemele pe care le are pe cap, petrecerea de botez a fetiței va fi anulată. Nu numai incidentul recent a condus la decizia luată de artist și de soția lui. Unele probleme din familia cântărețului au făcut ca acesta să renunțe, deși închiriase restaurantul, plătind un avans măricel, angajase muzicanții, dăduse comandă de flori.

Ștefan Stan, aproape în lacrimi la botezul micuței Elif

Ștefan Stan devenea tătic la finalul lunii octombrie, când Simona, soția lui, a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Cântărețul, care se mutase în casă nouă, în comuna Berceni, a uitat aproape complet de alte treburi și e numai în prejma micuței. Simona este aceea care se ocupă zilnic de fetiță, dar Ștefan nu face un mic pas înapoi atunci când are ocazia!

Ba chiar o și adoarme seara și, dacă tot e cântăreț, își folosește atuul în acest sens. Dar nu scapă neam de stricta supraveghere a Simonei. De altfel, un astfel e moment a fost urcat de artist pe rețeaua de socializare, iar în dreptul lui a inserat: ”Supravegheat îndeaproape de către mama leoaică dacă adorm puiul corespunzător!”

La botezul micuței Elif, Ștefan Stan avea să fie emoționat până la lacrimi. A povestit ce sentimente l-au încercat, dar a dat și detalii despre minunea din viața lui.

„Am plâns jumătate de slujbă, vă jur. Și eu și jumătate de sală, și cei din sală au plâns. Cel puțin pentru mine… Eu nu mă vedeam niciodată în acest moment, așa. Să particip la așa ceva, iar slujba a fost extraordinară. A fost altceva. Seamănă maică-sa. Nu mă supăr. Are ochii foarte deschiși, gri.

Prima oară i-a avut verzi, apoi s-au făcut gri foarte deschis. Adică, eram acolo, când s-a întâmplat. Când s-a născut, în primele săptămâni- o lună, ziceam că semănă cu mine”, a spus Ștefan Stan, la Teo Show.

