Fratele Andrei, declarații despre copilăria artistei: ”Andra de pe la 7-8 ani venea la nunțile cu orchestra și făcea programe”

Săndel Mihai, fratele Andrei, a vorbit despre copilăria alături de artistă. Îndrăgita cântăreață a început să cânte la nunți de la vârsta de șapte ani.

Era doar o copilă însă Andra știa încă de atunci că voia să devină o mare artistă. Îndrăgita cântăreață a început să cânte la nunți de când avea șapte ani. Atât ea cât și fratele ei au ajuns să-și câștige banii singui-singurei încă de când erau mici.

„Andra a dat un interviu aici la o televiziune locală când era mică și a zis că vrea să fie cea mai mare artistă a României. Eu nu prea am amintiri din copilărie, mă duceam numai la școală și cântam. Tata era foarte strict. Cu Andra începusem la 12-13 ani să mă ocup de ea, să facem vocalize, repetam zilnic. Ea a fost mai răsfățată, a avut copilărie. Eu am început să cânt la 12 ani am fost la prima nuntă, Andra de pe la 7-8 ani venea la nunțile cu orchestra și făcea programe. Ne-am câștigat banii de foarte mici. Familia a fost una normală, ne înțelegeam cu toții. Tata a crezut mult în ea. Andra este singura dintre surori care cântă cu vocea. Cea mare este director la un centru de bătrâni, iar cea mijlocie este sora care ne-a îngrijit pe toți, e cosmeticiană.”, a mărturisit fratele Andrei în cadrul emisiunii Acces Direct. (CITEȘTE ȘI: ANDRA S-A DECIS CUM SĂ SCAPE DE KILOGRAMELE ÎN PLUS: ”ZUMBA E PREFERATUL MEU!”)

Tatăl Andrei își dorește ca nepoții săi să facă fiecare carieră în muzică

În cadrul unui interviu emoționant, tatăl Andrei a dezvăluit că el a învățat-o pe artistă toate lecțiile de viață care au format-o să devină femeia de succes care este astăzi. Alexandru Mihai își dorește ca și nepoții săi să urmeze o carieră muzicală. (VEZI ȘI: ANDRA S-A AȘEZAT PE SCĂRILE UNUI SUPERMARKET ȘI…)

“Da, e adevărat și întotdeauna mi-a plăcut să fiu aproape de copilul meu. Am înțeles că Andra va avea un duet cu Maluma astăzi. Da, așa știam eu, dar eu nu m-am ocupat de proiect aici pt că am terminat anul 4, mă pregătesc pentru licență, am stat mai mult acasă la învățat. Tot ce se vede pe Andra, lecțiile de viață și de muzică, asta am învățat-o eu pe Andra. Eu văd că mai departe transmite copiilor ei. Îi dorim să transmită mai departe, să mergem pe același gen de familie muzicală”, a declarat tatăl Andrei în cadrul emisiunii “Star Matinal de Weekend”.

"Andra când era copilă, ea a fost de micuță un pic mai rebelă, lucru care a ajutat-o în viață, a fost curajoasă de micuță, deci de aceea cânta de micuță pe scenă, dar a avut curaj, a avut ce trebuie pentru a deveni ce este acuma. Direcția eu am dat, deci întotdeauna părinții trebuie să dea direcția. Este ceva ce vă mai doriți de la viață în momentul acesta? Sănătate, bucurii, familie, oameni și cu toată lumea", a mai povestit Alexandru Mihai.