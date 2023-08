Fratele lui Mihai Bendeac, parte din staff-ul administrativ al clubului Dinamo! Mesajul emoționant transmis de actor: „Te iubesc, Andrei! Urmează-ți pasiunea!”

Este fericire mare în familia lui Mihai Bendeac! Fratelui său, Andrei, i s-a îndeplinit un vis! După luni întregi în care a activat ca voluntar în cadrul clubului Dinamo, ca social media manager și creator de conținut, acum a primit semnătura oficială. De azi, Andrei este, oficial, parte a staff-ului administrativ al clubului din Ștefan cel Mare. Mândru de fratele lui, actorul a transmis un mesaj emoționat pe rețelele de socializare, distribuind comunicatul oficial al clubului sportiv. Iată detaliile mai jos, în articol.

Andrei „Bendy” Bendeac și-a văzut visul împlinit! Iubirea față de clubul din Ștefan Cel Mare o are încă de la o vârstă fragedă, iar acum are toate motivele de bucurie, pentru că este, oficial, parte din staff-ul administrativ al clubului sportiv. Ținta a fost clară – demult și-a dorit să fie nu doar parte a „familiei” Dinamo, ci și să contribuie activ pentru clubul sportiv. Iar acum a reușit! După luni întregi de muncă voluntară și implicare, fratele lui Mihai Bendeac are statut de angajat. Actorul a distribuit comunicatul clubului Dinamo București pe Facebook și în dreptul său a scris un mesaj emoționant. Este mândră de fratele lui, Andrei, îndeosebi pentru reușitele sale.

„Dacă expresia “câine până la moarte” ar avea o imagine, asta ar fi… 🤷🏻‍ Frate-meu gândește, există, respiră pentru asta. E o patimă pe care doar Dostoievski ar putea s-o descrie îndeajuns de bine. Te iubesc, Andrei! Urmează-ți pasiunea!”, este mesajul scris de Mihai Bendeac pe rețelele de socializare.

Fratele lui Mihai Bendeac este, oficial, parte a staff-ului administrativ al clubului Dinamo București

Vă redăm și comunicatul oficial al clubului Dinamo București.

„OFICIAL! Clubul Dinamo 1948 București, prin intermediul rețelelor de socializare oficiale, este entuziasmat să anunțe că Andrei Bendeac, cunoscut de dinamoviști drept „Bendy”, câine roșu la rândul lui, face oficial parte din staff-ul administrativ al clubului.

„Bendy” a gestionat canalele de comunicare ale clubului, pro-bono, încă din iarnă, când clubul se afla în Liga a II-a. Pe el l-ați întâlnit la edițiile de FanZone pre-match sau l-ați urmărit în interviurile luate jucătorilor post-match. De acum înainte, Andrei va face parte oficial din „lotul” clubului nostru! Bine ai venit la Dinamo, Andrei Bendeac!”, se arată în comunicatul oficial al clubului Dinamo București.

