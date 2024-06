Frații Tate sunt, din nou, în mijlocul unui scandal de proporții după ce ar fi condus niște ATV-uri sub influența alcoolului, alături de 8 domnișoare, la fel de ”distrate” și ele! Ceea ce trebuia să fie aventură de proporții s-a transformat într-un calvar și dureri de nedescris pentru una dintre ele! CANCAN.RO a aflat totul cu lux de amănunte și a stat de vorbă cu victima frațiilor Tate, în exclusivitate! Tânăra a povestit cum a fost la un pas de tragedie, iar detaliile despre frații milionari nu se opresc aici!

Frații Tate lovesc din nou! De data aceasta, o tânără a fost la un pas de tragedie după o după-amiază petrecută în compania milionarilor. Tristan și Andrew sunt deja faimoși pentru petrecerile pline de fițe și figuri cu care epatează în mediul online. Femei care de care mai sexy, băuturi fine și locații de lux, știm deja tiparul. De data aceasta, cei doi s-au gândit să schimbe puțin peisajul și să opteze pentru o activitate în aer liber! Și rău au făcut! N-a fost deloc o alegere inspirată, mai bine rămâneau în vila lor de lux!

Să începem cu începutul… E deja cunoscut faptul că celor doi afaceriști le place să petreacă alături de cât mai multe femei, așa că la fel s-a întâmplat și în acest caz. Mai exact, Tristan și Cobra Tate au ”selectat” opt domnișoare sexy cu care au mers să se plimbe cu ATV-urile, în Comarnic. Ce gest nobil, nu e așa? Au scos fetele la o gură de aer curat! Nimic de zis până acum! Problema este că atât milionarii, cât și fetele cu pricina ar fi consumat alcool, spun sursele noastre! Mult alcool, ca să fim mai preciși! În plus, unele dintre fete nici măcar nu ar fi avut permis de conducere! Chiar și așa, cele două aspecte nu le-au împiedicat pe domnișoare să pornească în această aventură. Până la urmă, cum să refuzi doi milionari?! Ziceți și voi!

A fost la un pas de tragedie, sub ochii fraților Tate

Din păcate însă, aventura fraților milionari și a celor opt domnișoare s-a transformat într-un vis urât pentru una dintre ele. Victima susține că s-a urcat pe ATV alături de o altă femeie de origine americană, care a și condus ATV-ul, chiar dacă nu avea permis! Probabil prea ”aburite” de la atâta alcool, dar și din cauza lipsei de experiență, cele două ar fi făcut accident cu ATV-ul sub privirile fraților Tate!

Victima s-ar fi lovit extrem de grav la mână, după cum susțin sursele noastre. Deși aceasta se aștepta ca Tristan sau Cobra Tate să o ajute și să fie ceva mai empatici cu ea, frații nu au dat nici doi bani pe durerea ei. Pe ea o durea mână, pe ei în cot de ea!

După accidentul cu ATV-ul, s-au reîntors la locația din Comarnic și au început un party, în ciuda durerilor pe care victima le îndura. Pentru că nu se simțea deloc bine fizic, domnișoara ar fi început să plângă, moment în care, ce credeți? Un angajat din staff-ul fraților Tate ar fi poftit-o politicos afară, pe motiv că nimeni nu-și dorește ca ea să strice petrecerea. Ați înțeles, da? După ce s-ar fi urcat cu toții sub influența alcoolului pe ATV-uri, iar ea s-ar fi lovit serios la mână, a fost trimisă acasă, ca să nu strice vibe-ul de la party!

Acesta ar fi fost momentul în care victima fraților Tate ar fi părăsit petrecerea și ar fi mers alături de o altă amică la Poliție, pentru a depune declarație. Calvarul nu s-a oprit aici însă, căci la secție aceasta nu ar fi fost deloc băgată în seamă, ci ar fi fost ignorată în continuare și de către agenții de Poliție!

Victima fraților Tate, declarații exclusive după accident

CANCAN.RO a luat legătura cu victima fraților Tate care ne-a oferit primele declarații despre coșmarul trăit sub ochii nepăsători ai milionarilor.

”Abia mi-am pus acum mâna în ghips! Ne-am dus să ne plimbăm. Niciuna dintre noi nu avea permis de conducere! Una dintre ele, care a căzut cu mine, era de origine americană. La Poliție am ajuns după ce am ajuns să mă doară mâna foarte rău. M-am dus în cameră, iar cineva din staff-ul lor mi-a spus să plec mai bine decât să stric petrecerea. Am stat la Poliție de la 10 până la 5 dimineața. Mai aveam puțin și leșinam, dar m-au ținut cu forța, doar ca să nu dau nicio declarație! Au vrut să tragă de timp ca să cedez eu, dar nu am cedat! Am mâna luxată, nu aveam cum! Toată lumea ținea cu ei! Am fost la locul accidentului, au văzut și ATV-ul zgâriat! Chiar și așa, voiau să tragă de timp, să nu dau eu declarații! O să mă duc acum oricum la IML și la tot, nu e nicio problemă! Până la urmă, mi-au luat declarații, dar în prezent refuză să îmi comunice numărul dosarului”, susține victima fraților Tate.

Gonită de la petreceri și cu dureri crunte, victima susține că a rămas mască după ce a remarcat nepăsarea fraților Tate, care au privit-o lipsiți de milă.

”Accidentul nu s-a produs din vina mea! Alta fată conducea, iar ea nu avea permis! Dacă nu ținea ATV-ul cu picioarele, ea ar fi murit! Le-am scris fraților Tate după ce am plecat de la Poliție, dar nu mi-au răspuns! Nu au avut nicio reacție când am făcut accident! Nu i-a interesat deloc!”, adaugă victima.

CANCAN.RO are mult mai multe detalii picante legate de petrecerea din Comarnic dată de frații Tate! Printre cele opt domnișoare ”selectate” de milionari se numără iubita unuia dintre cei mai mari artiști din România! Vă dăm doar un indiciu: s-a despărțit de cântăreț în urmă cu doar câteva luni, după o relație de 11 ani! Rămâneți cu ochii pe noi ca să vedeți cum se distrează acum alături de frații Tate! Rămâneți cu ochii pe CANCAN.RO!

