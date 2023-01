Frații Tate au părăsit sediul DIICOT, după 8 ore de audieri. Gestul făcut de Andrew Tate, înainte să fie urcat în duba polițiștilor

După mai bine de opt ore de audieri, frații Tate au părăsit sediul DIICOT, urmând să fie readuși în arest. După ce avocații au oferit declarații, cei doi britanici au fost scoși din sediu și urcați în duba polițiștilor. Însă, cu doar câteva secunde înainte, pe lângă scurtele declarații oferite de cei doi frați, „Cobra” a făcut un gest pe care, probabil, puțini l-au observat. Iată detaliile mai jos, în articol. În galerie, puteți vizualiza fotografii exclusive cu frații Tate.

În cursul acestei dimineți, frații Tate au fost readuși la sediul DIICOT, pentru a fi audiați. După mai bine de opt ore, aceștia au ieșit din sediu și au fost urcați în dubă, pentru a fi conduși către arest. Însă, cu doar câteva momente înainte, cei doi britanici au oferit declarații scurte. În plus, Andrew „Cobra” Tate a făcut și un gest care ar putea fi interpretat, cel puțin din punct de vedere al limbajului trupului.

De cele mai multe ori, limbajul trupului nu minte. În seara aceasta, după cele opt ore petrecute la audieri, în sediul DIICOT, frații Tate au ieșit din institut și au oferit scurte declarații. În timp ce Tristan își ținea împreunate degetele, în timp ce se afla încătușat, fratele lui, Andrew, a transmis o „informație” cu simbolul pe care l-a arătat, încă de la primii pași pe care i-a făcut în afara sediului DIICOT.

„Întrebați poliția despre dovezile care sunt împotriva mea! (…) Nu au nimic!”, a spus Tristan Tate, la ieșirea din sediul DIICOT.

De asemenea, și Andrew Tate a ținut să puncteze: „Matrix-ul încearcă să îmi facă o înscenare, dar Dumnezeu știe adevărul! Nu există dovezi în dosarul meu, nu am făcut nimic greșit. Toată lumea știe că sunt nevinovat”.

Gestul făcut de Andrew Tate, la ieșirea din sediul DIICOT

În tot acest timp, Andrew Tate nu s-a „dezlipit” de un simbol corporal, și anume un gest făcut cu mâinile. Încătușat, „Cobra” a format un simbol cu mâinile – cunoscut și sub denumirea de „coif îndreptat în jos”. De obicei, gestul corporal este utilizat atât în momentele pozitive, cât și în cele negative.

Având în vedere circumstanțele și făcând o scurtă analiză a limbajului trupului, simbolul respectiv poate fi interpretat, de cele mai multe ori, sub formă de „ascultare” și „supunere”. Din limbajul trupului se mai poate observa faptul că Andrew Tate are o atitudine pozitivă – judecând, per total, și înclinația trupului și poziția dreaptă. CANCAN.RO vă arată, mai jos, o fotografie cu Andrew Tate în timp ce părăsea sediul DIICOT.

Pe de altă parte, „coiful” – care este, de fapt, un triunghi cu vârful în jos în cazul acesta, poate simboliza și certitudinea pe care o poate avea o persoană în fața unei anumite situații. De obicei, astfel de simboluri corporale transmit un anumit mesaj. Este adevărat că decodificarea reprezintă un proces lung, însă judecând aspectele prezente, Andrew Tate se arată încrezător.

Totodată, simbolul „triunghi” mai deține o interpretare, însă, de data aceasta, legată de Divinitate. Triunghiul poate fi asimilat și sub forma simbolului Creatorului, dar și în direcția Iluminării – aflarea adevărului și „trezirea la realitate”.

