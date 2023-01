Poezie în spatele gratiilor! Andrew Tate scrie versuri în detenție: „Gândacii, păduchii și ploșnițele de pat sunt singurii mei prieteni, noaptea”

Frații Tate se află în arest, în prezent. Totuși, chiar și din spatele gratiilor, cei doi reușesc să fie în centrul atenției. Andrew „Cobra” Tate, de pildă, s-a „reprofilat” și, mai nou, scrie și poezii. Iată mai jos, în articol, ce versuri a scris bărbatul.

În data de 10 ianuarie 2023, frații Andrew și Tristan Tate au ajuns în fața magistraților, alături de Luana Alexandra Radu, fostă polițistă la Secția 7, și Georgiana Naghel. După ore întregi de audieri, magistrații au decis ca aceștia să rămână în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile. (vezi AICI mai multe detalii) Cei doi frați sunt acuzați de înșelăciune, trafic de persoane, răpire și alcătuirea de grup infracțional.

Chiar dacă se află în arest preventiv, Tristan și Andrew Tate reușesc, sub o formă sau alta, să atragă atenția asupra lor. De exemplu, Andrew „Cobra” Tate s-a apucat să scrie poezii prin care își expune „suferința” pe care o simte în celula în care stă.

Andrew „Cobra” Tate: „Gândacii, păduchii și ploșnițele de pat sunt singurii mei prieteni, noaptea”

La o scurtă analiză a rândurilor scrise de „Cobra”, reiese faptul că nu este mulțumit de condițiile în care se află, în acest moment, și, în plus, susține, în continuare, că este nevinovat. Apoi, pare că empatizează cu munca gardienilor, spunând că „au familii de hrănit” și încearcă, printre altele, să transmită că nu trebuie să uiți de bunele maniere nici în cele mai grele clipe.

„Vă voi trimite lecții, zilnic, din încarcerarea mea injustă.

Încearcă să mă facă să cedez.

Gândacii, păduchii și ploșnițele de pat sunt singurii mei prieteni, noaptea.

Când gardienii mă duc și mă aduc din curte stau absolut respectuos.

Încearcă să picure ură în inima mea.

Dar «Te rog» și «Mulțumesc» rămân cu mine mereu.

Gardienii doar își fac datoria, au familii de hrănit.

În vremuri grele, nu vă uitați manierele.

Încearcă să îmi facă «Mintea de Fier» să cedeze cu această încarcerare injustă.

Respect absolut pentru oricine din jurul meu este forma mea de rebeliune absolută.

Nu mă pot face să cedez.

Cei care mă păzesc știu că sunt inocent.

Știu că este injust.

Ei văd că nu voi ceda niciodată și respectă determinarea mea.

«Te rog» și «Mulțumesc» rămân cu mine mereu.

Aceasta este Calea Wudan-ului”, sunt rândurile scrise de Andrew Tate și care apar și pe site-ul său, arată The Sun.

Calea Wudan-ului (”The Way of Wudan”) se referă la ideea că o persoană se află într-un loc în care suferă, iar experiența pe care o are este menită să îl „lumineze” și să-i „arate calea” către succes. Practic, este vorba despre o „călătorie” pe care o face un om, pentru a deveni mai puternic. Nu de puține ori, frații Tate au utilizat, în discursurile lor, cuvinte sau motivații de această tipologie.

Sursă foto: CANCAN / social media