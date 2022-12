A împodobit bradul mult mai devreme. În prima zi a lui noiembrie, pentru că a vrut să se bucure de el mai mult timp. Cine-i personajul? Paul Surugiu, cunoscut cu numele de scenă Fuego! A furat startul Crăciunului, dar are motive întemeiate. Și le-a ”expus” la ”Altceva cu Adrian Artene”, în podcastul directorului editorial al trustului Gândul.

E mai mereu pe drumuri, cu concertele. A străbătut țara-n lung și-n lat, a fost și-n Basarabia și n-a avut bradul lui, momentul lui. Așa că s-a supărat în timpul filmărilor pentru Crăciun, la TVR, unde pe o căldură toridă cânta colinde. Ajuns acasă, Fuego avea să ia prima decizie.

(CITEȘTE ȘI: PREOTUL EMIL NEDELEA CĂRĂMIZARU A VORBIT DESPRE SEMNIFICAȚIA ÎMPODOBIRII BRADULUI DE CRĂCIUN: „SUNT MAI MULTE INTERPRETĂRI, DAR TOATE ÎȘI AU FRUMUSEȚEA LOR”)

Fuego a furat startul Crăciunului: și-a împodobit bradul din noiembrie

Are cuvântul artistul: ”Ne-am făcut emisiunea cu Vlad, la Drag de România, la sfârșitul lunii august și am început să…na, ediție specială de Crăciun! Tu vorbești și asculți colindele în mașină, dar noi, noi, nebunii, 50 de oameni în echipa TVR cântam colinde. Împodobeam bradul, nu știu ce… Măi, era o căldură în platou și nu făcea față aerul condiționat și noi dădeam telefoane la…directorul de aer condiționat: da` dați drumul mai tare la aer! Că suntem transpirați toți și eram cu fulare pe noi…”

Fuego avea să ia prima măsură, odată ajuns în locuința lui primitoare. ”Domnule, totul se face din timp! Și am ajuns acasă. Și mă uitam, așa, pe perete și mi-am zis: da` de ce să nu împodobesc eu bradul acum, să mă bucur de el. Asta s-a întâmplat la 1 noiembrie. Și mi-am scos toate…”, a povestit Fuego.

Podcastul poate fi urmărit integral pe canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”

Prietenul care i-a dat lumea peste cap: ”Am brad de la market!”

Paul nu mai vrea să audă de brad natural în casă. Are artificial. Un prieten specialist i-a spus o povestioară. Despre brazi. De atunci… ”Nu-mi fac brad natural. Domnule, cine are puterea să pună un brad natural în casă este formidabil, că aveți mirosul acela superb de brad. Dar am un prieten care mi-a explicat cât de greu crește un brad în pădurile noastre românești.

Și noi nu știm cum tăiem copacii în păduri. Și după ce mi-a explicat povestea bradului, cum se plantează, tot, cum crește, cum trebuie să fie îngrijit, cum nu știu ce… Pentru că unii își pun brazi în curte. Eu am trei brazi care au peste 25 de ani. Îi am de când erau mici, mici, mici, iar acum sunt niște brazi falnici, că nu mi se mai vede căsuța de ei.

(NU RATA: OMUL DENISE RIFAI, FĂRĂ SECRETE ȘI MENAJAMENTE, ÎNTR-UN PODCAST DE EXCEPȚIE: “AM DOUĂ CHESTIUNI PE CARE VREAU SĂ LE TERMIN ODATĂ ÎN VIAȚA ASTA!”)

Vreau să spun că de atunci eu nu mi-am mai pus brad natural. Am un brad argintiu pe care l-am cumpărat de la un market, are doi metri și ceva și mi-am cumpărat beteală, frumos, și-mi pun bradul care îmi stă de la 1 noiembrie până pe 15 ianuarie. Sărbătorim și ziua de nume a lui tata, Sf. Ion, pe 6 ianuarie, și e o bucurie să mă uit la bradul acela. De pe 1 până pe 25 noiembrie, cât am stat acasă, m-am uitat la brad”, continuat dezvăluirea Paul Surugiu.

L-a ajutat mama lui la împodobit?

Împodobirea bradului? L-a ajutat mama lui? ”Păi, da, mama e acolo, prezentă de fiecare dată. Mama este cea mai încântată mamă din România, dar și cea mai cântată mamă, dar vreau să știi că mama este omul care niciodată nu a vrut să intre pe post, nu a vrut niciodată să vorbească la televizor. Are niște emoții colosale”, a fost răspunsul lui Paul.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.