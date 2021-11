Fuego se confruntă cu probleme de sănătate. „Nu degeaba am și slăbit aproape 12 kilograme”

Paul Surugiu sau Fuego aşa cum este cunoscut de publicul larg este unul dintre cei mai iubiţi artişti din România. Cântăreţul a fost întotdeauna discret în ceea ce priveşte viaţa sa personală, însă în cadrul unui interviu recent a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă.

Ultimele declarații făcute de Fuego i-a băgat în sperieți pe fanii săi. În cadrul unui interviu recent acesta a povestit faptul că are o predispoziție către problemele cardiace, lucru moștenit pe linie paternă. Mai mult pentru ca aceste probleme de sănătate să nu se agraveze acesta trebuie să meargă regulat la medic pentru controale de rutină și analize. De asemenea, Fuego trebuie să urmeze un tratament prescris de medici.

În acelaşi timp, cântăreţul a explicat faptul că a reuşit să slăbească aproape 12 kilograme, iar acest lucru îl face să se simtă mult mai bine.

„În momentul în care vii dintr-o genă și moștenești ceva de la părinți, în speță, problema pe care a avut-o tatăl meu cu inima … eu tratez lucrul acesta, prin pastile, care nu sunt niște pastile foarte complicate, pe care le ia orice român în fiecare dimineață.

Asta nu înseamnă că sunt un om bolnav. Încerc să mă întrețin, încerc să fac lucruri frumoase pentru corpul meu, nu degeaba am și slăbit aproape 12 kilograme”, a mărturisit Fuego, la o emisiune TV.

CITEŞTE ŞI: FUEGO, DEZVĂLUIRI NEŞTIUTE DESPRE VIAŢA SA. CE NU A FĂCUT ARTISTUL NICIODATĂ PÂNĂ LA 45 DE ANI

Fuego, copilărie plină de lipsuri

Potrivit declarațiilor făcute de artist, părinții artistului au făcut eforturi uriașe pentru a-l ține la facultate, la București. Acesta a locuit într-o cameră, în internat, cu încă cinci colegi și de multe ori nu avea bani nici măcar pentru un bilet de tramvai, fiind nevoind să parcurgă pe jos o distanță mare, de la Obor până la Drumul Taberei.

„Nu m-a ajutat nimeni. Nu am avut bani. Am fost un copil sărac. Uneori trăiam așa, de pe o zi pe alta, pentru că ai mei au muncit enorm ca să mă ţină la facultate la București. Am stat în internat cu alţi cinci colegi de-ai mei într-o cameră.

De multe ori nu aveam posibilitatea să-mi cumpăr bilet să mă duc cu autobuz sau cu troleibuz sau cu tramvai, pentru că era perioada în care cumpăr bilet din tramvai şi nu aveam bani şi mergeam pe jos de la Obor până în Drumul Taberei”, a spus Fuego la Antena Stars.

Sursă foto: Arhivă Cancan