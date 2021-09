Fuego, dezvăluiri neştiute despre viaţa sa. Ce nu a făcut artistul niciodată până la 45 de ani

Fuego a făcut dezvăluiri neştiute despre viaţa sa! În cadrul unui interviu recent, artistul a vorbit despre ce nu a suportat niciodată să facă. Deşi multora le place această activitate, se pare că interpretul nu a a stat la plajă, până la 45 de ani.

În ultimele săptămâni, Fuego a avut mai multe concerte la malul mării. Cu toate acestea, cântăreţul a mărturisit că nu îi place să se bronzeze aşa cum aleg mulţi români să facă la mare, ci îi place să privească valurile, mai mult noaptea.

„A fost o vară destul de plină! Am avut și evenimente private prin țară sau la Chișinău, dar în iulie, în mare parte, am fost pe litoralul românesc, atât în câteva spectacole la teatrele de vară, la rugămintea impresarului Bebe Mihu, cel care acum vreo douăzeci și ceva de ani mi-a acordat o șansă de a fi în spectacolele lui, cât și la locația de vis Cireșica. Am încercat să transform vara și să o fac diferită!

Am acceptat cu bucurie invitația de a cânta seară de seară la Cireșica, pentru că e o ipostază diferită, pentru că eu iubesc să fiu în mijlocul oamenilor și pentru că mi-a fost tare dor de asta.

Publicul se distrează de minune și simt cumva că scopul meu este atins de minune! Eu oricum nu sunt un fan al mării și nici plajă nu fac. Dar am încercat să îmbin utilul cu plăcut și m-am regăsit în câteva locuri speciale pe litoral, fie că sunt în Vamă, la Olimp sau în Constanța!”, a declarat Fuego pentru impact.ro.

În acelaşi timp, artistul a explicat că întotdeauna găseşte alte activităţi de relaxare atunci când se afla pe litoral.

„Nu stau la plajă, nu ies la soare, nu suport și nu mi-a plăcut niciodată. Deci nu am fost în această ipostază. Am stat în cameră și am citit, am mers în locuri de poveste, am privit marea și i-am ascultat freamătul, dar noaptea mai mult”, a mai spus Fuego.

Sursă foto: Arhivă Cancan