Fulgy a primit un mesaj din partea divinității, după ce a fost plasat în arest la domiciliu: ”Mi-a zis Dumnezeu să lupt”

Fulgy a primit un mesaj din partea divinității, după ce a fost plasat în arest la domiciliu. Fiul Clejanilor le-a dezvăluit fanilor ce vis ciudat a avut azi-noapte.

Fulgy a fost plasat în arest la domiciliu, după ce în urmă cu două zile a agresat un jurnalist și i-a luat telefonul cu forța. Dacă va încălca această măsură, fiul Vioricăi și al lui Ioniță riscă să ajungă în arest preventiv. (CITEȘTE ȘI: FULGY S-A ÎNDRĂGOSTIT DE O ”BUNĂCIUNE” DE LA PUTEREA DRAGOSTEI!)

După sentința dată de magistrați, fiul Clejanilor s-a fotografiat în curtea casei sale, în timp ce ținea în brațe o icoană cu Dumnezeu. Tânărul le-a mărturisit fanilor că Dumnezeu i-a apărut în vis și i-a transmis un mesaj: ”Am visat aseară că a venit la ****** și mi-a zis să mă lupt cu mândria pentru că asta e boala secolului XXI”, a spus Fulgy pe Instagram. Visul… se pare că i-a schimbat într-o oarecare măsură percepția asupra vieții și a comportamentului bizar pe care l-a avut în ultimele luni.

Fulgy, despre experiența traumatizantă din clinică

Ușor-ușor, Fulgy pare să-și revină. Cu ajutorul familiei sale, tânărul își face ordine în viață. A început să adopte un stil de viață sănătos și să se axeze pe partea profesională. În momentul de față, acesta pare să-și fi găsit în sfârșit echilibrul. (VEZI ȘI: FULGY, DECLARAȚIE BOMBĂ: „AM VRUT SĂ LE IAU VIAȚA PĂRINȚILOR MEI DIN CAUZA DROGURILOR” VIDEO)

Totodată, fiul Clejanilor îi sfătuiește pe cei care sunt dependenți de substanțe interzise să apeleze la ajutorul unui specialist. Și-a făcut curaj și a recunoscut că a mințit atunci când a spus că a stat acasă în ultimele săptămâni. De asemenea, Fulgy a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre perioada în care a fost internat într-o clinică de reabilitare.

”Tatăl meu mă învață cel mai bine și tatăl meu îmi dă sfaturi. (…) Dacă v-aș spune, oameni buni, prin ce am trecut eu din cauza consumului abuziv de droguri… Nu cred că vreți să știți ce înseamnă să fii legat 24 de ore de un pat ca Iisus Hristos. Mama mea e numărul 1, iar tatăl meu e cel mai înțelept bărbat. Mama mea e numărul 1 cu vocea, cea mai originală și bună.

Mănânc în fiecare zi la restaurant, iar când mama mă obligă… mănânc și la ea, că și ea gătește foarte bine. De când am trecut acel impas, de aproximativ trei săptămâni, adică „marea internare”, mi-am socotit foarte bine viața și viața mea arată în felul următor: mă trezesc, mă bucur că m-am trezit, mă spăl pe dinți, pe față. Mă bucur de viață, mă bucur de familie, prieteni, nași, fini. (…) 24 de ore din câte are ziua cred că 18 stau în telefon, mai am 6 ore să dorm, crezi că nu e suficient?”, a declarat Fulgy la Xtra Night Show.