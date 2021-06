Fulgy, lovit din nou de ghinion. Cine este femeia pentru care suferă fiul Clejanilor: „Îmi cunoști sufletul, mi-e dor de tine, puiule”

Se pare că Fulgy are și o parte sensibilă, deși în fața tuturor vrea să pară mereu un șmecher insensibil. Fiul Clejanilor este extrem de afectat de faptul că dorul de fosta iubită îl macină și, ca orice artist, Fulgy a început să-și scrie dorul în versuri.

Fulgy a scris o melodie de dragoste pentru fosta lui iubită, a cărei identitate a rămas, însă, ascunsă. Fiul Clejanilor a vrut să le demonstreze fanilor săi că poate să fie și un băiat sensibil, așa că și-a scris suferința și iubirea în versuri și a uimit pe toată lumea.

”Mi-e dor de tine/ Te vreau, te vreau, te vreau lângă mine/ Doar tu, doar tu îmi știi sufletul/ Te iubesc acum/ Doar tu, doar tu, îmi cunoști sufletul, mi-e dor de tine, puiu/ Facebook, Insta, Insta/ Mi-e dor de tine/ Mi-e dor de tine/ Pe Tik Tok, pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube/ Zi de zi, o lună, n-am cum să uit ce-ai făcut pentru mine/ În mine plânge inima/ Îmi doresc să mă ierți”, sunt câteva dintre versurile piesei lui Fulgy.

Fulgy le-a cerut iertare tuturor, în direct, pentru consumul de droguri

Resemnat cu situația în care se află, Fulgy a povestit la Xtra Night Show că regretă că a ajuns într-o asemenea situație și le-a cerut iertare părinților săi, în direct. De asemenea, fiul Clejanilor a mărturisit că a învățat pe propria piele ce înseamnă consumul de droguri, așa că nu va mai repeta niciodată experiența.

”Îmi cer scuze în fața părinților mei, iar. Îmi cer scuze în fața prietenilor mei, iar. Îmi cer scuze în fața lui Dumnezeu, că m-am lepădat de el și am încercat drogurile. Sunt un om asumat. Îmi pare rău dragi copii, dragi părinți, dragi bunici că știu de droguri. Eu jur în fața lui Dumnezeu, jur cu mâna pe Biblie, eu dacă o să mai consum vreodată ceva, este autodistrugere. Am învățat, am înțeles, iar acum vreau să îmi trăiesc viața liniștit”, a declarat Fulgy, la Xtra Night Show, de la Antena Stars.