Fulgy regretă vorbele urâte aruncate la adresa lui Alex Velea și a Antoniei. Ce motiv a invocat, pentru jignirile aduse artiștilor: „Am vorbit prost”

Fulgy trece de la o extremă la alta. După ce a prins din nou gustul libertății, fiul Clejanilor a continuat seria dezvăluirilor șocante în social media, firește, la adresa lui Alex Velea. Excentricul artist a punctat din nou faptul că în studioul de înregistrări al iubitului Antoniei se consumă substanțe interzise și a aruncat vorbe dure, ca la numai o zi distanță să le ceară scuze în mod public celor doi și să susțină că alcoolul l-a făcut să spună lucruri urâte.

Proaspăt reîntors în „libertate”, Fulgy a continuat seria dezvăluirilor cu privire la modul în care se desfășoară lucrurile în studioul lui Alex Velea. Fiul Clejanilor a punctat din nou faptul că acolo se consumă substanțe interzise și iarăși i-a adus jigniri iubitului Antoniei.

„Aș vrea să fac un anunț de presă! Vreau să vă spun că sunt bine, n-aveam cum să fiu altfel. După cum știți, nu mai am permis. Din punctul ăsta de vedere sunt puțin dezamăgit, pentru că am fost la studio la Alex Velea și nu pot să mint, oameni buni, s-au consumat acolo substanțe interzise, iarbă, după cum știți. Nu pot să las decât în trecut trecutul. Orice înseamnă trecut am lăsat deoparte și mi-am învățat lecția și de data aceasta, că nu e bine să te pui cu prostul” a spus Fulgy, pe Instagram.

A dat-o la întors și a spus că alcoolul a fost de vină

Azi tună și fulgeră, mâine trimite curcubeul! După seria de jigniri aduse lui Alex Velea, Fulgy a simțit nevoia să le ceară scuze în mod public artistului și iubitei sale, Antonia și să aducă numai cuvinte de laudă la adresa lor. Mai mult, pentru ieșirea sa nervoasă, Fulgy a dat vina pe alcool. Singurul lucru la care nu a renunțat, însă, fiul Clejanilor în speech-ul său a fost faptul că susține în continuare că la studioul lui Velea se consumă droguri.

„Am avut afirmații către Alex Velea și mi se susțin în continuare pentru că în seara în care mi s-a luat permisul am venit de la studioul lui unde s-au confirmat substanțe interzise, restul scandalul a pornit din cauza presei pentru că a scos o piesă și presa a zis că pentru mine a fost. Alex Velea a recunoscut că nu pentru mine era. Eu fiind sub influența alcoolului și separat de certurile pe care le mai aveam am vorbit prost și am aruncat în stânga și dreapta cu vorbe, dar de la vorbe la fapte e cale lungă…”, a declarat Fulgy la Xtra Night Show, de la Antena Stars.