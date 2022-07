Fură Oana Zăvoranu curent? Nu e glumă! Vedeta ar fi anchetată pentru consum ilegal încă din 2017…

Oana Zăvoranu trece prin momente delicate! Bruneta are mai multe procese pe rol, inclusiv cu fostul manager al Clinicii pe care ex-partenera lui Pepe o manageriază. Vorbim de acuze grave: furt de energie electrică! Organele de control au luat, deja, atitudine. CANCAN.RO are toate detaliile și le prezintă în exclusivitate.

Oana Zăvoranu a moștenit sume mari de bani după moartea mamei sale, Mărioara, în urmă cu șapte ani. Ulterior, actrița a început imediat să facă multe cheltuieli masive, majoritatea fiind îndreptate spre lucruri fine, plăceri personale ale divei. În paralel, fosta soție a lui Pepe a investit, printre altele, și într-o clinică medicală.

(VEZI AICI: ADEVĂRUL DESPRE CONFLICTUL DINTRE OANA ZĂVORANU ȘI MEDICUL PE CARE ÎL ACUZĂ DE FURT)

Mai mulți oameni care au colaborat cu Oana Zăvoranu, în acest proiect medical, au întors armele și au acuzat-o pe brunetă că nu și-a respectat obligațiile financiare. Inclusiv managerul clinicii a executat-o silit pe vedetă și îi cere în instanță 155.000 lei (puțin peste 31.000 de euro) Bruneta a făcut recurs, dar Judecătoria Sectorului 5 a decis că Oana Zăvoranu este obligată să îi achite datoriile fostului manager (TOATE DETALIILE AICI).

Oana Zăvoranu, acuzată de furt de energie electrică!

Situația este, însă, potrivit informațiilor CANCAN.RO, super complicată pentru Oana Zăvoranu. Este acuzată de furt de energie electrică în perioda 2017 (de la înființarea clinicii) – 2021 (până la control). Surse autorizate susțin că pe 4 mai, anul trecut, fosta soție a lui Pepe a fost vizitată de organele de control Enel, dar și de două echipaje de Poliție. În urma verificărilor, s-a stabilit că bruneta ar fi furat enegrie electrică direct din rețea!

CANCAN.RO are și dovada de netăgăduit! În imaginile trimise pe celebra adresă [email protected], reprezentanții Enel verifică neregulile și, potrivit unor surse, la final, ar fi întocmit un raport care o incriminează pe Oana Zăvoranu!

Ca de obicei, CANCAN.RO urmează să vă țină la curent cu ancheta! Am încercat să luăm legătura cu Enel și ANRE, dar până la data publicării articolului nu am primit niciun răspuns!

(VEZI ȘI: DE CE A FOST ”CONDAMNATĂ” DE FAPT OANA ZĂVORANU ÎNTR-UN PROCES ȚINUT LA SECRET)

Trimisă în judecată pentru șantaj

Oana Zăvoranu nu este deloc străină de băncile Tribunalului. A fost, recent, trimisă în judecată pentru șantaj, în dosarul deschis după ce l-a acuzat pe actualul manager al Spitalului Colțea, dr. Ioan Bogdan Furtună, că i-ar fi furat sute de mii de euro.