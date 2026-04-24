Fursecuri din 3 ingrediente: rețeta ieftină și rapidă. Se coc în doar 20 de minute!

Iubești să servești fursecuri la cafeaua de dimineață sau, de ce nu, la ceaiul de la prânz? Azi îți prezentăm o rețetă ieftină și rapidă de fursecuri din doar 3 ingrediente! Este fix ceea ce îți trebuie dacă ai invitați la o cafea sau dacă vrei ca micuții tăi să ducă o gustare sănătoasă la grădiniță sau la școală, de ziua lor. Îți prezentăm, în rândurile următoare, cea mai simplă rețetă de fursecuri!

Pentru iubitorii de gustări dulci, această rețetă va fi floare la ureche! Se prepară în doar 15 minute și sunt gata de mâncat în doar 20 de minute. Pe scurt, în 35 de minute veți avea o gustare dulce și sănătoasă pe farfurie!

Cum faci fursecuri din 3 ingrediente

După cum am menționat, rețeta este simplă și ieftină. Aveți nevoie de trei ingrediente pe care sigur le aveți deja în bucătărie.

Ingrediente pentru fursecuri rapide:

2 cești de făină

1 ceașcă de unt moale

1/2 ceașcă de zahăr pudră

Mod de preparare:

Chiar dacă nu ești un expert în gastronomie, îți garantăm că te vei descurca și, de ce nu, poate vei prinde curaj să treci și la rețete de dulciuri cu 5 ingrediente!

Primul pas este să încălzești cuptorul la 180 de grade și să tapetezi două tăvi cu hârtie de copt. Apoi amestecă untul și zahărul într-un castron mare, cu mixerul. După ce ai o compoziție omogenă, adaugă treptat făina în ploaie, până când obții un aluat dens. Când aluatul are forma potrivită, formează din el o minge cu palmele tale. Apoi pune-l pe blatul presărat cu făină sau zahăr pudră. Ia un sucitor (sau făcăleț, cum îi mai spun gospodinele), freacă-l și pe el cu făină sau zahăr, ca aluatul să nu se lipească, și întinde coca la grosimea dorită. Taie fursecurile cu ajutorul unei forme speciale sau cu ajutorul unui pahar cu gură mare sau mică, după preferințe. După ce ai terminat de tăiat tot aluatul, mută formele obținute pe tăvi și dă-le la cuptorul preîncălzit pentru 16-20 de minute. Le poți scoate când sunt aurii și e musai să le lași la răcit pe tavă. Nu încerca să le muți pe farfurie cât încă sunt calde!

Peste ele poți pudra zahăr sau le poți servi cu cremă de ciocolată, gem sau, de ce nu, miere. Merg de minune la cafeaua de dimineață sau cu un pahar cald cu lapte. Poftă bună!

