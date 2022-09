Gabi Bădălău a pierdut prima „luptă”, în scandalul cu fosta parteneră, Claudia Pătrășcanu. Ce a decis instanța

Gabi Bădălău a primit o „lovitură”, neașteptată, din partea fostei sale partenere, Claudia Pătrășcanu. Cei doi se află în plin proces de divorț, încă din 2019, proces care, pare, să nu aibă șanse de finalizare prea curând. Dar, fosta soție a actualui iubit al Biancăi Drăgușanu a repurtat o victorie nesperată. Gabi Bădălău a fost executat silit! Află mai jos, în articol, detaliile.

Astrele par a fi, zilele astea, împotriva lui Gabi Bădălău! Fostul partener al Claudiei Pătrășcanu a fost executat silit, iar decizia este definitivă. Claudia a obținut o victorie clară, în scandalul cu actualul iubit al Biancăi Drăgușanu. Cântăreața a reușit să câștige procesul deschis împotriva familiei Bădălău. Fosta soție a lui Bădălau a solicitat procedura executării silite, după ce a fost angajată în firma lui Gabi Bădălău, cu contract de muncă, job în urma căruia nu ar fi primit nicio remunerație lunară.

„Am câștigat litigiul de muncă. (…) Am fost angajată destul, ca să fiu dată afară și ca să mi se poată lua copiii. Pe acest principiu s-a mers: hai s-o dăm afară din casă, hai s-o dăm afară și de la muncă, căci poate putem așa să luăm copiii. Hai să cerem un test psihiatric că poate o scoatem nebună și îi iau copiii, hai să facem toate startegiile din lume că poate, poate…”, a spus Claudia Pătrășcanu în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

Vezi și CE ACHIZIȚII ULUITOARE A FĂCUT IUBITUL BIANCĂI DRĂGUȘANU, PENTRU A SUBORDONA LUMEA BUNĂ A CAPITALEI. GABI BĂDĂLĂU A ARUNCAT 600.000 € DINTR-UN FOC!

Citește și GABI BĂDĂLĂU I-A FĂCUT UN CADOU DE PESTE 100.000 € BIANCĂI DRĂGUȘANU! CANCAN.RO A AFLAT CE I-A CUMPĂRAT MILIONARUL DIVEI CU CEL MAI BOMBAT POSTERIOR DIN ROMÂNIA

Disensiuni între Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu

Disensiunile continuă între Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu. Cei doi nu au îngropat securea războiului nici în ziua de astăzi, și pare să fie un drum lung, până când, vor fi, oficial, divorțați. Recent, atât Claudia Pătrășcanu, cât și Gabi Bădălău au fost puși în fața unei situații neplăcute. Spre finalul lunii august, Bădălău dezvăluia faptul că fosta parteneră a înștiințat chiar și Poliția de Frontieră, după ce a dorit să meargă cu cei mici în vacanță. (Vezi AICI întreaga poveste)

Sursă foto: Facebook