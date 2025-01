Gabi Bădălău, dedicație muzicală pentru Ema Uta. N-o să-i pice deloc bine Biancăi Drăgușanu!

Gabi Bădălău pare că este îndrăgostit până peste cap! Afaceristul din Bolintin a dat-o uitării pe Bianca Drăgușanu, iar acum mintea îi zboară către altcineva. Mai exact, fostul soț al Claudiei Pătrășcanu a dedicat o melodie de dragoste, însă nu se știe sigur pentru cine sunt versurile. Ținând cont de ultimele „evenimente”, este posibil ca piesa să fie chiar pentru Ema Uta.

În urmă cu doar câteva zile, CANCAN.RO a detonat bomba începutului de an: Ema Uta și Gabi Bădălău formează un cuplu. Ulterior, fostul iubit al Biancăi Drăgușanu a mărturisit că a cunoscut-o pe make-up artistă și a încercat să o curteze.

„Sunt un bărbat singur și nu mai am nicio legatură cu fosta relație. Am cunoscut-o, într-adevăr, pe Ema și am tot dreptul ca bărbat să o curtez, ea fiind singură, la rândul ei”, a declarat Gabi Bădălău.