Alex Bodi, ‘fiert’ după ce s-a aflat de Ema Uta și Gabi Bădălău? „Pițigoii care caută după resturi…”

Alex Bodi și Ema Uta au trăit o poveste de dragoste intensă, cu multe certuri și împăcări. Ba chiar s-au logodit la un moment dat, însă flacăra iubirii s-a stins în cele din urmă și ei s-au îndreptat către noi orizonturi. Totuși, zvonurile legate de idilele fostei iubite nu i-ar fi picat prea bine afaceristului din Mediaș sau, cel puțin, așa a dat de înțeles în ultimele sale postări pe Instagram. Recent, milionarul a transmis un alt mesaj cu subânțeles.

În urmă cu doar câteva zile, CANCAN.RO a detonat bomba începutului de an: Ema Uta și Gabi Bădălău formează un cuplu. Ulterior, fostul iubit al Biancăi Drăgușanu a mărturisit că a cunoscut-o pe make-up artistă și a încercat să o curteze.

„Sunt un bărbat singur și nu mai am nicio legatură cu fosta relație. Am cunoscut-o, într-adevăr, pe Ema și am tot dreptul ca bărbat să o curtez, ea fiind singură, la rândul ei”, a declarat Gabi Bădălău, pentru CANCAN.RO.