Prima reacție a lui Gabi Bădălău, după ce CANCAN.RO a dezvăluit că se iubește cu Ema Uta: ”Am tot dreptul!” Ce zice de Bianca Drăgușanu

CANCAN.RO a detonat bomba începutului de an: Ema Uta și Gabi Bădălău formează un cuplu! Povestea, siropoasă, e drept, v-am expus-o, acum avem prima reacție a afaceristului, în exclusivitate. Mai mult, Găbiță face și unele precizări, referitor la statutul său după despărțirea de Bianca Drăgușanu.

Gabi Bădălău a pus punct celor patru ani în care Bianca Drăgușanu i-a fost alături și a trecut la atac. Bărbat singur, potent financiar, așa că reușita era ca și asigurată. Ema Uta este noua prințesă din viața afaceristului, o femeie pe care o admira, însă pe care a întâlnit-o abia acum. Dar…niciodată nu e prea târziu!

Prima reacție a lui Gabi Bădălău despre idila cu Ema Uta

Deci, Gabi Bădălău a ”încălecat” o nouă poveste de dragoste. Una siropoasă s-ar anunța, cu ”fosta” lui Alex Bodi, care arată beton! CANCAN.RO a anunțat și cum au decurs lucrurile între cei doi, cum s-au apropiat, cum au petrecut clipe de neuitat (Vezi AICI toată povestea).

Gabi Bădălău a oferit și o primă reacție, în care confirmă informația noastră. ”Sunt un bărbat singur și nu mai am nicio legatură cu fosta relație. Am cunoscut-o, într-adevăr, pe Ema și am tot dreptul ca bărbat să o curtez, ea fiind singură, la rândul ei”, a declarat Gabi Bădălău, pentru CANCAN.RO.

Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu, relație ruptă după patru ani

Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu au fost într-o relație timp de patru ani, dar totul s-a rupt la finalul lunii noiembrie, anul trecut. Atunci, cei doi s-au certat în apartamentul afaceristului, a venit Poliția, iar incidentul s-a aplanat (Vezi AICI detaliile).

Mai mult, cei doi au ieșit la restaurant, ca un semn al împăcării (Vezi AICI totul), numai că, după câteva zile, s-au despărțit. Și, se pare, definitiv. Bianca avea să plece în Canada, la o prietenă, în timp ce Bădălău a petrecut, în două rânduri, la Dubai (Vezi AICI toată povestea). Iar destinațiile au curs pe bandă rulantă pentru afacerist, până când s-a intersectat cu Ema Uta. Iar de aici începe un nou capitol al vieții sentimentale pentru Gabi Bădălău.

