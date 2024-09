Gabi Bădălău, din nou la tribunal cu Claudia Pătrășcanu! E foc și pară pentru că vrea să îi expună copiii la TV

Scandalul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu s-a mutat din nou în instanță. Cei doi nu au reușit încă să ajungă la un numitor comun în ceea ce privește custodia copiilor lor. De data aceasta, afaceristul nici nu vrea să audă de expunerea băieților lui pe micile ecrane.

Marți, 24 septembrie 2024, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău și-au dat ”întâlnire” la Tribunalul din Constanța. Cei doi au avut un nou termen într-un proces în care sunt vizați copiii fostului cuplu, mai exact suplinirea acordului parental. Artista își dorește să participe într-un reality show – împreună cu cei doi băieței, însă afaceristul nici nu vrea să audă de așa ceva. În acest sens, artista a cerut ordin prezidențial pentru suplinirea acordului lui Gabi Bădălău. NU RATA: Să vezi şi să nu crezi! Claudia Pătrăşcanu şi Gabi Bădălău, întâlnire de gradul 0, după scandalul cu poliţia

În acest sens, Gabi Bădălău se arată revoltat de emiterea urgentă a unei astfel de ordonanțe, mai ales că nu este vorba despre o situație de viață și de moarte. Afaceristul susține că nu este cazul ca cei doi băieți ai lui să fie expuși unui alt ”circ mediatic” și își dorește ca cei mici să fie cât mai feriți de lumina reflectoarelor. Totodată, Gabi Bădălău se gândește și la faptul că aparițiile lor în emisiunea televizată i-ar pute afecta programul de vizită cu ei – care a fost stabilit la două weekend-uri pe lună.

„Noi suntem într-un dosar de divorț. De multe ori avocații au rolul de mediator și apreciam dacă îmi dădea un telefon, nu un alt circ mediatic. Sunt deschis dialogului și cu vorbă bună se pot media multe lucruri. La fel și în cazul acestei emisiuni, Claudia trebuia să mă sune și să-mi spună. Eu am aflat acest lucru de la o de-a voastră, apoi am primit o citație. Mi se părea mult mai pertinent și civilizat să am un dialog cu Claudia. Eu postez copiii pe Instagramul meu. Am înțeles că subiectul Bianca încă este. Ea nu mi-a postat niciodată copiii. Poate a apărut în vreo filmare când eram în parc, altfel ea nu a postat.

În condițiile în care ea acum o săptămână vine cu poliția la poartă și mă face drogat, nu e răzbunare? Copiii mei au fost foarte expuși în scandalul ăsta și nu sunt de acord. E o atitudine pertinentă a mea de a nu vrea să-mi expun copiii. Referitor la pledoaria domnului avocat, eu nu îi îngrădesc dreptul la muncă, să se ducă. Să-și facă contractul singură. Eu iau copiii două weekend-uri pe lună. Eu nu i-am luat vineri seară că sâmbătă mergea la fotbal. Poate că filmările vor afecta timpul meu cu ei. Eu nu sunt de acord cu mediatizarea copiilor mei. Eu nu am nicio problemă, mi s-a luat de războaie. Una e să pui o poză și alta e să umble cu camera după el”, a spus Gabi Bădălău la Un show păcătos.