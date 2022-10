Gabi Bădălău este un bărbat liber. Afaceristul și Claudia Pătrășcanu au divorțat: „În sfârșit…”

Gabi Bădălău este un bărbat liber! Afaceristul și Claudia Pătrășcanu au divorțat oficial. Cu toate acestea, „problemele” între cei doi nu s-au rezolvat complet. Pe 3 noiembrie va mai avea loc o „întâlnire” în fața judecătorilor pentru a se stabili domiciliul copiilor, dar și programul de vizită.

Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu au fost implicați în mai multe scandaluri de-a lungul timpului. În ultima vreme, se pare că lucrurile s-au mai liniștit între cei doi, astfel, după lungi discuții s-au separat oficial. De asemenea, cei doi au hotărât ca grija copiilor să fie comună, iar Claudia Pătrășcanu să revină la numele ei.

Deși au reușit să se pună de acord în anumite privințe, artista i-a adus fostului său soț și de această dată mai multe acuzații, cu probe și întregistrări. Din acest motiv fostul cuplu trebuie să se întâlnească din nou la un proces.

Artista l-ar fi acuzat pe afacerist că fumează narghilea cu copiii și că ar fi un tată rău. Deși iubitul Biancăi Drăgușanu și-ar fi dorit ca lucrurile să se rezolve ieri, acest lucru nu a fost posibil, iar pe data de 3 noiembrie se va întâlni din nou cu fosta parteneră.

„În sfârșit, după trei ani de zile, am reușit și am divorțat de comun acord, urmând a fi în pronunțare și a se redacta hotărârea judecătorească. Am hotărât ca grija pentru copii să fie comună și Claudia să revină la numele anterior. De trei ani de zile mă chinui ca să divorțăm și să închidem și lucrurile astea. Eu împreună cu doamna avocat am vrut să terminăm tot astăzi. Din păcate, Claudia iar a depus probe, înregistrări, că fumez narghilea cu copiii și că nu sunt tată bun, că copilul are abces și că eu sunt un tată care îl dor dinții pe copil. Din cauză că ea a depus probe, noi nu ne-am putut judeca pe ele tot astăzi”, a mărturisit Gabi Bădălău, pentru Xtra Night Show.

Gabi Bădălău: „Să sperăm că totul e ok și nu se mai face apel”

În continuare, afaceristul a ținut să precizeze că speră ca de această dată Claudia Pătrășcanu să nu mai facă apel, la următorul termen.

„Că eu nu plătesc școlile copiilor (n.r asta a spus Claudia Pătrășcanu), probabil că ea nu știe că eu sunt cel care achită integral studiile. Ideea e că la următorul termen, care o să fie pe 3 noiembrie, probabil terminăm și celelalte aspecte din cadrul divorțului, respectiv domiciliul copiilor, relațiile cu părinții, program de vizitare șmd. Să sperăm că totul e ok și nu se mai face apel”, a adăugat afaceristul.