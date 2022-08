Gabi Bădălău, acuzat de Claudia Pătrășcanu că se droghează: ”Prin tot ce face cu atâta ură, răutate și dușmănie îi afectează pe cei doi copii”

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău se află în proces de divorț de mai bine de trei ani, iar certurile dintre cei doi, de cele mai multe ori cu declarații incredibile făcute în spațiul public, par a fi departe de a ajunge la final.

Dacă până acum omul de afaceri prefera să fie reținut în declarații, acum a început să povestească cu ce probleme se confruntă cu încă soția sa. Gabi Bădălău a fost vineri să își ia copiii de la Claudia Pătrășcanu, fiind ziua lui de vizită, iar aceasta l-ar fi înregistrat și l-ar fi acuzat că a consumat substanțe interzise. Pe contul său de Instagram, omul de afaceri a povestit ce s-a întâmplat după ce a luat băieții.

„Să vă spun ce s-a întâmplat astăzi, un nou episod marca Claudia scandal. M-am dus vineri la ea la poartă să iau copiii în weekend la mine, conform înțelegerii verbale și scrise pe care am avut-o cu ea și conform hotărârii judecătorești. Ajung la ea la poartă, ies copiii, îmi sar în brațe de bucurie, iese și ea filmându-mă și spunându-mi că sunt foarte obosit, că de ce am venit drogat să iau copiii.

Cu toate acestea, nu o bag în seamă, o evit chiar dacă mă provoca și împreună cu cei mici am plecat. Pe drum, la taxa de pod, două motociclete de poliție, plus o altă mașină de poliție m-au oprit, aceștia spunându-mi că este o sesizare la 112 din partea Claudiei, cum că am luat copiii cu forța și că ea, mama îngrijorată… cum că tatăl conducea cu minorii sub influența drogurilor. M-au supus ambelor teste, atât de alcool, cât și droguri, ambele ieșind negative.”, a povestit afaceristul.

Gabi Bădălău: ”Prin tot ce face cu atâta ură, răutate și dușmănie îi afectează cei doi copii pe care îi avem împreună”

„Prin tot ce face cu atâta ură, răutate și dușmănie îi afectează cei doi copii pe care îi avem împreună. Ce e foarte important și o să se vadă pe înregistrarea pentru care am făcut solicitare poliției române este cum cei doi copii sunt efectiv speriați, plângeau, spuneau tot felul de lucruri sensibile…

Să nu îl luați pe tati la pușcarie, tati e bun, tati nu ne-a luat cu forța… Domnii de acolo le-au spus copiilor că mama lor a făcut acest apel. Pentru ce a făcut acest lucru… În cele din urmă am reușit să îi liniștesc pe cei mici și să îi împrietenesc cu domnii agenți ”, a spus Gabi Bădălău pe Instagram.

NU RATA: GABI BĂDĂLĂU, FĂCUT CU OU ȘI OȚET DE O FOSTĂ AMANTĂ: “EȘTI BEȚIV, DROGAT ȘI IMPOTENT! ȚI-AU LUAT PRAFURILE MINTEA”. FEMEIA O SUSȚINE PE CLAUDIA PĂTRĂȘCANU

Gabi Bădălău promite că va face public ”și alte mizerii” făcute de Claudia Pătrășcanu

Afaceristul a mai spus pe Instastory că s-a săturat să tacă și că de acum înainte va pezenta publicului tot ce va face Claudia Păstrașcanu.

”Nu o să renunț deloc, mă întăresc cu aceste răutăți și dușmănii făcute de acest personaj, care cândva mi-a fost soție. Am tot tăcut, dar pentru viitorul și sănătatea copiilor mei o să fac tot ce ține de mine ca ei să trăiască în pace, liniște și armonie. Am început cu ultima mizerie făcută de Claudia, o să vă mai relatez și alte mizerii făcute de acest personaj care se vrea mama perfectă și joacă un rol prost de victimă. O altă mizerie, un alt chin, un alt calvar”, a mai spus Gabi Bădălău.

VEZI ȘI: CLAUDIA PĂTRĂŞCANU, DECLARAŢII ŞOCANTE! ARTISTA A FOST AMENINŢATĂ ŞI ÎNJURATĂ DE GABI BĂDĂLĂU. FOSTA SOACRĂ A FOST IMPLICATĂ ÎN SCANDAL