Gabi Jugaru, deranjat de propunerea lui Liviu Vârciu! Cum a reacționat când i-a spus să-i repare mașina pe gratis: „Eu moca nu muncesc”

După ce vreme de mulți ani a stat în lumina reflectoarelor, Gabi Jugaru a ales să se retragă din televiziune și din lumea mondenă și să pornească pe un alt drum. „Regele farselor” , așa cum este poreclit, și-a deschis propriul business, respectiv un atelier auto în Capitală. Apropiații și cunoscuții i-au călcat pragul atelierului, printre aceștia numărându-se chiar și actori și oameni de televiziune. Afaceristul susține că Liviu Vârciu i-ar fi propus să-i repare mașina gratis, în schimbul unei promovări pe rețelele de socializare, însă acest lucru l-a deranjat pe fostul prezentator TV.

În urmă cu mulți ani, Gabi Jugaru era una figurile emblematice ale televiziunii. Actorul devenise cunoscut datorită emisiunii de divertisment „Jugaru Shukaru”, de la Pro TV. Ulterior, fostul prezentator s-a mutat la Prima TV, unde a lansat emisiunea „Farsele lui Jugaru”, care a făcut furori la vremea respectivă. Cu toate acestea, după ce a apărut mult timp pe micile ecrane, Gabi Jugaru s-a retras din televiziune pentru a pune bazele unei afaceri, care se pare că merge ca pe roate.

Toată agoniseala a investit-o într-un atelier auto, care are succes și în ziua de astăzi. De-a lungul timpului, multe vedete au apelat la serviciile lui, însă fostul om de televiziune a preferat să-și aleagă clienții cu grijă.

Afaceristul susține că a primit multe propuneri de a lucra pe barter, însă le-a refuzat. Liviu Vârciu s-a numărat printre vedetele care i-au cerut să îi repare mașina gratis, însă a refuzat propunerea.

Reacția pe care a avut-o Gabi Jugaru, după ce Liviu Vârciu i-a propus să-i repare mașina pe gratis

Fostul prezentator TV a mărturisit că nu a acceptat propunerea lui Vârciu, susținând că a investit mulți bani în afacerea lui, motiv pentru care fiecare leu contează pentru el și pentru bunul mers al atelierului pe care îl deține.

„Am avut un episod în care Liviu Vârciu voia să-mi aducă BMW-ul lui, voia o curățire rapidă. A zis: ‘Hai, că vin și facem un live, un TikTok ca să vadă lumea!‘. Deși țin foarte mult la el, i-am zis: ‘Liviuțule, suntem amici, dar cel puțin materialele și ce bag eu în mașinuța ta trebuie să mi le achiți! Eu moca nu muncesc, este afacerea mea, și aia cu video pe TikTok mă interesează doar ca bonus, din prietenie, așa cum și eu îți acord un discount serios tot din prietenie. Nu pot să pun bani din buzunar, am un business micuț, care nu e bazat pe tiktokăreală‘. S-a dus la un alt atelier și îi recomanda pe video pe acei băieți. Probabil că i-au făcut tot treabă de calitate. Omul a reușit să facă un barter cu ei, lucru foarte corect, de altfel. Și eu aș fi făcut la fel, în locul lui. Și eu am făcut, cândva, barter, ba pe o prezentare, pe un eveniment, pe un concert. Nu știu cât costa lucrarea lui, n-am văzut mașina, ca să știu ce am de făcut, am discutat doar de principiu și prietenește. Dar nu s-a supărat nimeni, mie mi-e foarte drag de el, e un tip foarte simpatic, doar că munca mea trebuie plătită, ca a lui, de altfel. La mine nu merge pe barter”, a declarat Gabi Jugaru, pentru Impact.ro.

