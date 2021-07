FA-BU-LOS: Gabi Ruse a făcut finală la Palermo după turneul câștigat la Hamburg!

Gabriela Elena Ruse, noua senzație a tenisului din România, s-a oprit în finala turneului WTA de la Palermo. Cu siguranță, această performanța este una realmente magnifică pentru Gabi, ce progresează zi de zi.

Gabriela Elena Ruse, învinsă de oboseală in finală

În ultimul act de la Palermo favorita noastra a dat piept cu Danielle Rose Collins, principala favorită a competiției. Aceasta din urmă s-a impus cu 6-4, 6-2, la finele unei partide în care principalul adversar al româncei a fost oboseală. Venită după turneul câștigat la Hamburg, sportiva noastră s-a ridicat la înălțimea turneului și a reușit o nouă săptămână miraculoasă. În ciuda eșecului, Gabi va rămâne cu o experiența pozitivă, ce o va ajuta în continuare în carieră. Mai mult decât atât, Ruse va urca până pe locul 105 în ierarhia mondială și, de acum încolo, nu va fi nevoită să treacă la marea majoritate a turneelor prin focul calificărilor.

După finală pierdută, aceasta a declarat următoarele:

„O felicit pe Danielle! Este o jucătoare foarte bună. Eu nu am jucat cel mai bun tenis, nu am jucat cel mai bun tenis al meu. Am avut multe meciuri la un nivel ridicat și s-a văzut Îmi pare rău. Le mulțumesc fanilor, au fost nemaipomeniți”