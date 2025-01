Gabi Tamaș are strategia pregătită la Asia Express: „Mergem să câștigăm”. A pus fotbalul pe pauză şi a dat startul unei noi aventuri la Antena 1

Foștii fotbaliști Gabriel Tamaș și Dan Alexa vor fi printre concurenții show-ului Asia Express care se vor lupta pentru premiul cel mare de 30.000 de euro! Noua ediție va debuta pe 7 februarie, iar filmările vor avea loc de această dată în Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. Tamaș și Alexa vor trebui să se descurce cu un euro pe zi și vor face un cuplu neașteptat care să atragă publicul în fața televizoarelor. Se vor bate pentru supremație cu alte opt echipe și își vor testa limitele în premieră într-un show de mare anvergură. Atât Alexa cât și Tamaș au renunțat temporar la proiectele în care erau angrenați. Dan nu va mai antrena echipa CS Tunari cu care se bate la promovarea în Liga a doua, iar Gabi va părăsi biroul de manager de la Concordia Chiajna. Tamaș a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN despre emoțiile care-l încearcă înaintea unei noi competiții.

CANCAN: Ce te-a determinat să accepți oferta de a participa la acest show?

Gabriel Tamaș: Competiția. Fiind sportiv, sunt competitiv, ambițios. M-a atras foarte tare ideea unei competiții cu totul aparte… Probele și tot ce se întâmplă în Asia Express, obstacolele pe care le înfruntă echipele, locurile în care trebuie să se cazeze, totul este o provocare. Iar mie îmi plac provocările… Nu în ultimul rând, există și o doză de distracție în această aventură în care descoperi locuri și oameni noi.

CANCAN: Ești mai tânăr cu 4 ani decât coechipierul tău, Dan Alexa. Poate fi acest lucru un atu în ceea ce privește probele?

Gabriel Tamaș: Nu cred… Aici nu depinde de vârstă, depinde de mental, de caracterul fiecărei persoane. Pentru că acolo te confrunți cu probe de viață.

CANCAN: Dan Alexa a spus despre tine că tu poți să mănânci orice, pe când el nu! Chiar așa e?

Gabriel Tamaș: În general, ce mi s-a pus în farfurie am mâncat și am fost în foarte multe țări, deci am gustat mâncăruri din diverse bucătării ale lumii. Așa că da, nu-mi este frică. Dar până la urma mergem la un concurs pe echipe, așa că va trebui să mănânce și el. (râde)

CANCAN: Dintre perechile anunțate, care crezi că va fi cel mai greu de învins?

Gabriel Tamaș: Nu cred că aici ne batem neapărat cu alte echipe. La amulete poate se simte mai direct acest lucru. Dar altfel, pe traseu, de multe ori echipele nici nu se văd, nu știu unii de alții. Te bați cu tine însuți și multe țin și de noroc. Că dacă nu te ia nimeni la autostop nu mai ajungi la destinație.

CANCAN: Ce se va întâmpla cu postul tău de manager la Concordia Chiajna cât ve lipsi?

Gabriel Tamaș: Sper să-l găsesc tot gol. Dacă nu, mă voi angaja la Antena 1. (n.r. râde)

CANCAN: Cum au reacționat primarul Minea și președintele Tănase când le-ai spus că vei lipsi? Jucătorilor sau antrenorului de la Chiajna le-ai spus?

Gabriel Tamaș: Au aflat, am avut o discuție cu doamnul președinte. Chiar a fost de acord, m-a încurajat și a zis: ”Du-te, e o experiență pentru tine!”. Dar să nu stau mult… (râde) Cu primarul nu am vorbit, dar presupun că a aflat. Vă dați seama, e un pic greu și pentru mine și pentru cei din club, pentru ocup o funcție, e jobul meu de zi cu zi… Dar dacă am ales Asia Express nu vin să stau degeaba, vin să câștig. Și să beau un șpriț cu Serghei Mizil.

CANCAN: O să faci transferuri prin telefon din Filipine?

Gabriel Tamaș: Noi deja am început de opt zile partea asta… Transferurile și rezilierile s-au făcut. Sunt pe ultima sută de metri, sper să rezolvăm totul până la data plecării mele în Asia Express. Dar oricum președintele se va ocupa de toate împreună cu Adrian Scarlatache, team managerul echipei, cu staff-ul echipei și cu Liță Dumitru, antrenorul principal. El are experiența necesară să știe ce să facă. Eu acum încep să capăt expriența din afara terenului, care este mult mai grea decât atunci când am fost pe teren.

CANCAN: Nu ți-ai fi dorit totuși să fie soția ta în echipă, ținând cont că este foarte pregătită din punct de vedere sportiv?

Gabriel Tamaș: Chiar m-am gandit la asta, dar soția trebuie să deschida un studio de Pilates, a terminat cursurile și în perioada asta este implicată în acest proiect.

CANCAN: Care dintre voi doi crezi că va face autostopul mai des?

Gabriel Tamaș: Ținînd cont că Dan are parul mai lung… (râde) Nu, glumesc. Dăm cu banul, că și-așa avem câte un euro.

Gabriel Tamaș: ”Uneori fac urât la nervi!”

CANCAN: Îți e teamă de certurile care ar putea apărea între tine și Dan Alexa, având în vedere presiunea competiției? Faci urât la nervi?

Gabriel Tamaș: Uneori fac urât la nervi în privat, dar nu cred că vom avea nervi pentru că mergem acolo pentru competiție. Mergem să câștigăm și asta înseamnă o presiune, e adevărat, dar cred că am trecut prin foarte multe ca fotbalist și nu m-am enervat în așa fel încât să răbufnesc. Am și retrogradat, am și promovat, am și câștigat, am și pierdut și viața a mers tot înainte. Nu cred că vreo competiție poate afecta prietenia mea cu Dan Alexa.

CANCAN: Te-ai informat despre locurile unde se va filma show-ul? Ai aflat ceva ce te-a surprins?

Gabriel Tamaș: N-am aflat nimic. (râde) Mă surprinde că facem aproape 11 ore pe drum. Mă gândeam ce să fac pe drum…

CANCAN: Te-ai mai uitat la show și în edițiile anterioare?

Gabriel Tamaș: Da, m-am uitat. E o experiență foarte tare, chiar am urmărit cu interes, te prind probele care sunt foarte mișto. Dar acum vedem: una e la TV, alta când voi primi să mânânc ochi de cine știe ce animal…

CANCAN: Dacă vei câștiga premiul cel mare, ce te-ai gândit să faci cu banii?

Gabriel Tamaș: Să ajungem noi să câștigăm și vedem atunci.

