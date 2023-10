Gabriel, băiețelul de 3 ani aruncat pe geam de propria mamă, a fost externat. În grija cui a ajuns micuțul după șocul trăit

Gabriel, băiețelul de 3 ani aruncat pe geam de propria mamă, a fost externat din spital. Iar persoana care are grijă de el acum a făcut publică și prima imagine cu micuțul, după șocul prin care a trecut din cauza celei care i-a dat viață.

În data de 20 august 2023, o femeie de 23 de ani din localitatea Albești, Botoșani s-a aruncat de la balconul unui hotel, cu cei doi copii ai săi. Din păcate, unul dintre băieți s-a stins din viață, iar celălalt a supraviețuit miraculos. Medicii au făcut eforturi uriașe să îl salveze, iar micuțul a avut de urmat un tratament îndelungat la București. Acum, Gabriel a ajuns acasă, iar în imaginea făcută publică pare foarte fericit.

Prima imagine cu Gabriel, după ce a fost aruncat pe geam

Femeia a susținut că a recurs la acest gest înfiorător, de a se arunca de la balcon împreună cu cei doi copii ai său, pentru a se răzbuna pe soț. Acum ea este judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie sub forma omorului și violență în familie sub forma tentativei de omor. Băiețelul în vârstă de doi ani și-a pierdut viața, iar cel mare, în vârstă de 3 ani, a supraviețuit miraculos.

„A fost o intervenţie la care a trebuit să aşteptăm un moment prielnic pentru a interveni. Împreună cu colegii mei am stabilit un binom de salvare. Am fost asigurat şi, la semnalul inspectorului şef am intervenit şi am reuşit să prind persoana. Am deschis uşa, am îndepărtat tot mobilierul din cameră şi am aşteptat momentul prielnic pentru a interveni. Exista şi pericolul să se arunce. Eu am intervenit cât de repede am putut”, a declarat pompierul Ionuţ Honciucc.

Gabriel a fost, după multe luni de tratament, externat. Micuțul a ajuns acum în grija tatălui său. Extrem de fericit că băiatul lui a scăpat cu viață și s-a întors acasă, bărbatul a publicat o imagine în care apare alături de copil. Cei doi au zâmbetul pe buze și par bucuroși în fotografia postată. Tatăl care a pierdut unul dintre băieței, îl ține pe Gabriel în brațe, iar acesta pare încântat să fie alături de părintele lui.

Care au fost primele cuvinte ale lui Gabriel

Tatăl lui Gabriel a fost alături de el în fiecare moment, lucru confirmat de managerul spitalului unde micuțul a fost internat. Bărbatul a mărturisit că va face tot ce îi va sta în putință să îi ofere băiețelul său o viață normală. Acesta nu se aștepta ca micuțul să își mai revină.

„Nu mă așteptam, am fost la el, am stat internat cu el câteva zile și a început așa dintr-odată să vorbească, să spună câteva cuvinte, cum vorbea el în limba lui. Că nu vorbea destul de clar. Prima dată a spus papa și tata”, a spus Alexandru Babii.

În luna septembrie, Alina Belu, managerul spitalului a făcut declarații despre starea de sănătate a micuțului, care începuse încă de pe atunci să se îmbunătățească.

„Starea pacientului acum este ameliorată. Este detubat, respiră singur, nu este ventilat mecanic, stabil hemodinamic, reacționează la stimuli. Verbalizează câteva cuvinte cu tatăl. Tatăl a fost emoționat pentru că i-a cerut mâncare, a spus papa ceea ce înseamnă un pas înainte.

Traumatismul a fost extrem de sever cu cădere de la înălțime. Dar având în vedere că în fiecare zi copiii noștri ne surprind și au puterea să învingă orice durere și orice prognostic rezervat, acest copil ne-a demonstrat că există speranță și energie acolo unde nu avem noi o speranță”, a declarat Alina Belu, managerul spitalului unde a fost internat Gabriel, potrivit csid.ro.