Miracol de Sfânta Maria: băiețelul de 3 ani aruncat de mamă de la balcon în Botoșani și-a revenit din comă

Chiar în dimineața zilei de Sfânta Maria, băiețelul de 3 ani care a fost aruncat de mamă de la balconul unui hotel din Botoșani și-a revenit. Medicii au rămas uimiți când cel mic a început să plângă, fix de ziua sa de naștere. Tatăl copilului este în culmea fericirii!

După 3 săptămâni de spitalizare, băiețelul s-a trezit și a fost detubat. Medicii spus că are șanse mari de a-și reveni complet, dar starea sa încă este gravă. Va fi supus mai multor investigații medicale și i se va face un plan de recuperare neurologică.

Tatăl copilului este extrem de fericit și susține că va face tot ce-i stă în putință pentru ca micuțul de 3 ani să aibă parte de o viață normală. În acest timp, mama de 23 de ani care aproape că l-a ucis este în arest preventiv. Femeia este cercetată pentru violență sub formă de omor și violență în familie, sub forma tentativei de omor. Mai mult decât atât, potrivit expertizelor psihiatrice, se pare că avea discernământ în momentul în care a comis fapta.

Filmul tragediei de la Botoșani. Fratele copilului de 3 ani nu a supraviețuit

Femeia din Albești a venit în Botoșani alături de cei doi băieți, unul de 2 ani și unul de 3 ani. Ea s-a dus la un hotel și a spus că nu a mai prins autobuzul pentru a ajunge acasă și că nu are niciun document la ea. Personalul a cazat-o la etajul 1. La scurtă vreme după aceea, paznicul hotelului a văzut copiii pe asfalt și a sunat la 112.

„La data de 20.08.2023, IPJ Botoşani a fost sesizat cu privire la faptul că o femeie, aflată la etajul 1 al unui hotel, şi-a aruncat copii, cu vârstele de 2, respectiv 3 ani, de la balcon, şi ameninţă că se va sinucide”

A fost o intervenţie la care a trebuit să aşteptăm un moment prielnic pentru a interveni. Împreună cu colegii mei am stabilit un binom de salvare. Am fost asigurat şi, la semnalul inspectorului şef am intervenit şi am reuşit să prind persoana. Am deschis uşa, am îndepărtat tot mobilierul din cameră şi am aşteptat momentul prielnic pentru a interveni. Exista şi pericolul să se arunce. Eu am intervenit cât de repede am putut”, a declarat pompierul Ionuţ Honciucc.

Pentru copilul de 2 ani nu s-a mai putut face nimic.

