Mărturisiri șocante! Colega de salon a Alexandrei, tânăra gravidă care a murit cu zile la spitalul din Botoșani, rupe tăcerea: ”Spre dimineață a spus că...”

În data de 18 august, Alexandra, o tânără gravidă, s-a stins din viață la spitalul din Botoșani, după ce a fost lăsată să agonizeze ore întregi de către medici. Acum, colega de salon a acesteia a rupt tăcerea și vorbește despre chinul prin care a trecut femeia și indiferența de care cadrele medicale au dat dovadă.

Cazul Alexandrei a revoltat multă lume. Femeia a ajuns la spital cu dureri groaznice, din cauza unei sarcini oprite din evoluție. Însă, aceasta a fost lăsată să agonizeze ore în șir până când și-a dat ultima suflare. Colega de salon a Alexandrei povestește acum chinul prin care femeia a trecut.

(CITEȘTE ȘI: CAZ TRAS LA INDIGO DUPĂ MOARTEA ALEXANDREI, TÂNĂRA MĂMICĂ DIN BOTOȘANI. RALUCA BUCȘĂ S-A RUGAT ORE ÎN ȘIR DE MEDICUL EI SĂ O AJUTE SĂ NASCĂ: ”ABIA MAI POT VORBI”)

Colega de salon a Alexandrei: „Era vânătă”

Colega de salon a Alexandrei spune că aceasta a fost lăsată să sufere ore întregi fără ca nimeni să vadă ce se întâmplă cu ea. Deși femeia urla de durere și spunea că nu mai are aer, nici un cadru medical nu a venit să vadă ce se întâmplă.

După ore de chin, colega Alexandrei a observat că aceasta începuse să se învinețească, așa că a chemat de urgență pe cineva. Lângă patul tinerei gravide s-au prezentat câteva asistente, însă nici urmă de vreun medic care să intervină.

„Tot plângea că o doare. Spre dimineață a spus că nu are aer, simte că nu are aer. Când mi-am ridicat capul din pat, am văzut că era vânătă. Gura și nasul îi erau vinete.

Am chemat repede și a venit asistenta și ea tot spunea că nu are aer. Între timp i-a luat tensiunea, i-a pus aparatul de monitorizare și au mai venit 5-6 asistente la patul ei. Eu nu am văzut să fi venit vreun medic, nu a fost medic”, a declarat colega de salon a Alexandrei, potrivit antena3.ro.

Reamintim că Alexandra s-a stins din viață în data de 18 august la Spitalul Județean din Botoșani. Aceasta a lăsat în urmă trei copii cu vârste cuprinse între 1 și 4 ani. Potrivit certificatului medical constatator, decesul a venit ca urmare a „unei sarcini oprite în evoluție, complicată infecțios”.

Tânăra fusese internată vineri seara la ora 23:30, cu hemoragie și dureri mari din cauza unei sarcini oprite în evoluție. De la ora 23:30 la ora 00:45, acesteia i s-au efectuat investigații și i s-a administrat tratament. La ora 00:53, analizele de laborator au fost finalizate fiind puse la dispoziția medicului de gardă. Însă în următoarele șapte ore, Alexandra nu a primit nici un ajutor și nici un medic nu a consultat-o.

(VEZI ȘI: „MI-AU ZIS CĂ AM O FETIȚĂ ȘI NU I-AM CREZUT”. CE S-A ÎNTÂMPLAT CU FEMEIA GRAVIDĂ CARE A FOST OPERATĂ DE „HERNIE”)