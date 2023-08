„Mi-au zis că am o fetiță și nu i-am crezut”. Ce s-a întâmplat cu femeia gravidă care a fost operată de „hernie”

Cazul femeii din Tismana, însărcinată în nouă luni și operată de „hernie” la spitalul din Târgu Jiu, a revoltat o țară întreagă. Gravida a ajuns la unitatea medicală cu dureri abdominale și prezenta semne ale nașterii, însă, după o scurtă investigație, doctorii ar fi constatat că suferă de o afecțiune. Au băgat-o în operație, dar ce să vezi? Abia atunci au realizat că pacienta urmează să aducă pe lume un copil. Mărturisirile făcute de gorjeancă, direct de pe patul de spital.

O femeie din Tismana a trecut prin clipe tulburătoare, după ce a ajuns la spital cu dureri îngrozitoare, medicii crezând că are hernie, când de fapt, ea era gravidă în nouă luni. Femeia a povestit că lua anticoncepționale și că niciodată nu s-a gândit la faptul că va rămâne însărcinată. Oamenii legii au deschis dosar penal pentru neglijență în serviciu, iar în același timp medicii anunță că vor renunța la gărzile suplimentare pentru că nu le ia nimeni apărarea, fiind anchetați pentru fapta lor.

„Nu am ştiut că sunt însărcinată. Am avut menstruație până luna trecută. Luam anticoncepţionale. Nu au fost prescrise de medicul de familie, le-am luat de când am făcut ultima cezariană”, a spus femeia. „Aveam o infiltraţie, o gâlcă la buric, am venit să văd dacă e de operat sau nu, sau ce zice domnul doctor”, a mai explicat aceasta.

Gravida din Tismana n-a crezut că a născut

Femeia de 35 de ani a fost operată de „hernie”, însă atunci medicii au descoperit că este gravidă în nouă luni. I-au făcut cezariană, iar gorjeanca a adus pe lume o fetiță, perfect sănătoasă. Din fericire, ambii sunt sănătoși și în afara oricărui pericol.

„M-am trezit, mi-au spus că am o fetiță. Eu am zis „nu, am două fetițe”! Nu înțelegeam… Au zis că am născut o fetiță… Am rămas șocată, impresionată! Cum să am o fetiță? Eu tot le ziceam că am două… Nu realizam! Eu am două fetițe gemene acasă. Acum mai am o fetiță…”, a spus femeia, pe patul de spital, relatează Antena 3.

Imediat după cezariană, femeia a fost dusă la terapie intensivă. „În prezent încercăm să aflăm toate detaliile şi pentru a afla toate detaliile, mediul chirurg şi ceilalţi medici prezenţi în sala de operaţie au fost chemaţi în această dimineaţă de către conducerea unităţii sanitare pentru a-şi exprima punctele de vedere. Menţionez faptul că pacienta în vârstă de 35 de ani se află la Terapie Intensivă pentru recuperarea post-operatorie, iar nou-născutul, este vorba de o fetiţă care s-a născut la greutatea de 3,2 kilograme, este internat la neonatologie. Atât starea de sănătate a mamei, cât şi starea de sănătate a nou-născutei este stabilă şi ambele sunt bine”, spunea Mihaela Țicleanu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.