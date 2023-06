Gabriel Cotabiță a acordat un interviu de colecție pentru CANCAN.RO. Nu a ocolit niciun subiect și a răspuns cu maximă sinceritate fiecărei întrebări care i s-a adresat. Celebrul cântăreț român a vorbit despre probleme cu memoria, dar și de fosta amantă. Avem declarații în exclusivitate!

În mai 2015, Gabriel Cotabiță a ajuns de urgență la spital, după ce a suferit un stop cardiorespirator, în timp ce se afla la antrenament, într-o sală de fitness din Capitală. A fost internat la spitalul Floreasca din Capitală, unde a fost supus unei intervenții chirugicale. La momentul respectiv, artistul avea 59 de ani. A fost în comă indusă, dar și-a revenit miraculous după trei săptămâni. Un moment de cumpănă, de care Gabriel Cotabiță își amintește cu inima strânsă. Îi mulțumește și acum lui Dumnezeu că a scăpat cu viață, prin intermediul unui interviu acordat pentru CANCAN.RO.

Sub “lupa” reporterului CANCAN.RO, Gabriel Cotabiță a abordat mai multe subiecte, nu doar cu privire la carieră. Viața sa personală reprezintă, în continuare, un subiect pentru presă.

Ce mai faci, Gabi? Ai avut o revenire în trupa VH2, la spectacolul aniversar… Ce proiecte mai ai?

Fac de toate. Am avut spectacol cu VH2, dar personal nu mai doresc să cântăm împreună. Odată ce ne-am despărțit, nu vreau să o mai luăm de la capăt. Ei își tot doresc, dar un capitol închis rămâne un capitol închis. Nu-mi mai trebuie. Ei au rămas în aceeași formulă. Așa, cânt singur. Eu sunt la mine acasă. Mai scot o piesă, mai fac un clip. Nu mai aștept de la nimeni, nimic.

Săptămâna asta am vreo două concerte. Am 150 de piese în repertoriu. Am avut un concert împreună cu Matteo, undeva în zona Aradului, în aer liber. Și-au scos telefoanele, ca să aibă textele și să cânte piesele. A fost o senzație senzațională. În rest, când nu am concerte, în permanență stau acasă.

„Ele nu prea mai sunt cu mine”

Ce revelație ai avut la ceva ani după acel episod când ai fost la un pas de a-ți pierde viața?

Îi mulțumesc lui Dumnezeu, că și acum, atunci când intru pe scenă, în secunda doi e toată lumea la picioarele mele. Am avut niște experiențe incredibile, de exemplu, la un spectacol în Banat, unde copiii îmi știau melodiile.

Am descoperit că-n jurul meu am lăsat numai loc de „bună ziua”. Inclusiv femeile cu care am avut relații, cam toate mi-au rămas prietene. Dumnezeu m-a iubit și mă iubește în continuare. Foarte multă lume care s-a gândit la mine în acea perioadă grea. Ei au reușit să mă aducă înapoi. Eu tot ce am făcut, am făcut pentru cei din jurul meu. Nu am invidiat pe nimeni.

Pe toată perioada internării, fiicele tale au stat tot timpul la spital, lângă tine. Cât de des vă vedeți, în prezent?

Având o nouă soție alături, ele nu prea mai sunt cu mine. Se simt mai liniștite că are cine să aibă grijă de mine. Nu ne mai vedem prea des, eu m-am mutat, stau undeva spre ieșirea de pe Autostrada Soarelui.

A renunțat definitiv la șofat

Ce s-a schimbat de când ți-ai revenit?

Nu mai conduc de când am ieșit din spital, așa că taxiul e prietenul meu cel mai bun. La ora actuală, ar trebui să încerc din nou, dar nu mai pot. Am încercat, m-am pus la volan, dar nu mai am atenție distributivă.

Cum te simți în prezent? La ce obiceiuri alimentare ai renunțat?

Sunt sănătos. Nu am voie să mai beau sucuri, sunt pasibil de diabet. Nu l-am făcut, dar sunt la limită. Mai consum doar apă plată. Înainte beam numai apă minerală, dar acum nu mai pot. Eram fanul unor băuturi acidulate. Nu mai fumez de atunci, n-am mai pus gura pe țigară.

Din cauza faptului că nu mă mai mișc prea mult, stau mai greu în picioare. Nu mai locuiesc în București, nu am unde să mă plimb.

„Am uitat total”

După acel accident, ți-ai recuperat complet memoria? Ce s-a întâmplat practic, înainte de a ajunge în comă, la spital?

Persoanele care mi-au fost mai apropiate, nu le-am uitat. Toate memoriile din trecut mi-au revenit. Îmi aduc aminte tot dinainte de comă. Dar ce s-a întâmplat de la acel accident, până mi-am revenit, am uitat total.

Cu greutatea cum stai?

Am greutatea pe care o aveam în mod normal. Nu m-am îngrășat foarte mult. Eu nu am fost niciodată slab, slab, decât atunci când am ieșit din comă.

Mama fiicelor sale s-a oferit să-i fie nașă la cununia cu actuala soție!

O singură dată ai fost implicat într-un scandal amoros… Cu Simona, femeia din cauza căreia ai și divorțat de prima ta soție. Ce mai știi de ea?

Nu mai știu nimic de ea. Nici nu mă mai interesează. Am înțeles că era prin Italia. Îi mulțumesc doar dintr-un singur motiv, că datorită ei am avut puterea de a divorța.

În ce relație ești cu mama fiicelor tale?

Avem o relație foarte civilizată. A vrut chiar să mă nășească, atunci când m-am căsătorit cu Alina.

Dar cu nașii, Delia și Răzvan?

Îl știu pe Răzvan dinainte de a fi cu Delia. Iar pe Delia de când era cu altcineva. Ținem legătura, ne înțelegem bine.