FOTO. Cum arată Gabriel Cotabiță, după ce a fost externat din spital. Cântărețul a făcut declarații: ”Anul acesta a fost unul destul de nefast pentru mine”

Într-o emisiune de televiziune, Gabriel Cotabiță a vorbit despre starea sa de sănătate. Recent, artistul a fost externat din spital, după ce a întâmpinat mai multe probleme. A fost ținut sub atenția strictă a medicilor și, inițial, s-a spus că el ar fi suferit un accident vascular. Însă, în realitate, cântărețul a avut probleme cu tiroida.

În prezent, starea de sănătate a lui Gabriel Cotabiță este bună. În cadrul emisiunii ”La Măruță” de la Pro TV, cântărețul a vorbit despre problemele pe care le-a întâmpinat. A fost internat în spital și a fost ținut sub stricta supraveghere a medicilor, pentru a fi în regulă. Inițial, despre cântărețul în vârstă de 66 de ani s-a spus că ar fi suferit un accident vascular. Însă, artistul a mărturisit că a avut probleme cu tiroida, de fapt. Mai mult decât atât, la începutul acestui an, în ianuarie, Gabriel Cotabiță s-a confruntat cu noul coronavirus.

”Anul acesta a fost unul destul de nefast pentru mine. Am petrecut Revelionul în spital, cu COVID-19, iar când mi-am revenit, au apărut problemele cu tiroida. Au zis ei (n.r. – sursele apropiate medicilor/presa) că este atac cerebral, dar nu a fost. Pentru că dacă era atac cerebral, nu mai eram aici. (…) Problema cu tiroida s-a tratat, nu m-am operat. Dar nimic nu prevestise această problemă, de aceea nimeni nu a știut ce mi se întâmplă”, a spus Gabriel Cotabiță la Pro TV.

Gabriel Cotabiță a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2

La începutul lui 2021, Gabriel Cotabiță se afla pe mâinile medicilor din cauza infecției cu SARS-CoV-2. După ce starea de sănătate i s-a îmbunătățit, artistul a oferit câteva declarații referitoare la experiența trăită.

”M-am trezit în spital după ce trecuse cam tot, nu-mi amintesc multe lucruri, dar e mai bine așa. Nu am fost grav, a trebuit însă să stau sub observația medicilor, să fiu monitorizat, mai ales că am mai avut probleme de sănătate.

M-am rugat să trec și peste asta, însă eu oricum fac rugăciuni mereu, și dimineața și seara. Dumnezeu m-a ajutat să trec cu bine și peste coronavirus. Am fost externat, nu mai iau tratament. Noroc că soția mea, Alina, nu a avut nimic, i-a ieșit testul negativ”, a declarat Gabriel Cotabiță, la momentul respectiv, pentru impact.ro

Sursă foto: capturi video Youtube