Gabriel Cotabiță e internat în spital! Săptămâna trecută, solistul trupei VH2 s-a simțit extrem de rău, fapt ce l-a determinat să apeleze la ajutorul medicilor. CANCAN.RO a intrat în posesia unor informații exclusive despre starea de sănătate a artistului!

Nu s-a mai putut ține pe picioare și a avut nevoie de ajutorul medicilor, așa încep apropiații artistului dezvăluirile pentru CANCAN.RO! Potrivit acestora, în urmă cu o săptămână, în timp ce se pregătea intens pentru următorul proiect muzical, Gabriel Cotabiță s-ar fi simțit extrem de rău și s-a văzut nevoit să apeleze la ajutorul medicilor.

De atunci, artistul este internat în spital și monitorizat atent de cadrele medicale. Preț de câteva zile, artistul a fost complet absent de pe rețelele de socializare sau Whatsapp, fapt ce i-a îngrijorat foarte tare pe cei apropiați. Acum, din fericire, starea artistului pare să se îmbunătățească.

Gabriel Cotabiță are un istoric medical stufos

Deocamdată nu se cunosc detalii referitoare la diagnosticul pus de medici, însă, potrivit surselor CANCAN.RO, Gabriel Cotabiță ar urma să fie externat în cursul zilei de mâine.

La cei 65 de ani pe care-i are, Cotabiță are un istoric medical stufos! Cântărețul a ajuns de mai multe ori pe mâinile medicilor. La începutul anului a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2, iar în urmă cu șase ani a suferit un infarct, care i-a schimbat radical viața. Acesta este și motivul pentru care artistul s-a retras din lumina reflectoarelor.

Gabriel Cotabiță a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2

Pe 5 ianuarie 2021, Gabriel Cotabiță ajungea pe mâinile medicilor din cauza infecției cu SARS-CoV-2. După ce starea de sănătate i s-a îmbunătățit, artistul a oferit câteva declarații referitoare la experiența trăită.

„M-am trezit în spital după ce trecuse cam tot, nu-mi amintesc multe lucruri, dar e mai bine așa. Nu am fost grav, a trebuit însă să stau sub observația medicilor, să fiu monitorizat, mai ales că am mai avut probleme de sănătate.

M-am rugat să trec și peste asta, însă eu oricum fac rugăciuni mereu, și dimineața și seara. Dumnezeu m-a ajutat să trec cu bine și peste coronavirus. Am fost externat, nu mai iau tratament. Noroc că soția mea, Alina, nu a avut nimic, i-a ieșit testul negativ”, a declarat artistul, la momentul respectiv, pentru impact.ro

