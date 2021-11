Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat, de fapt, Gabriel Cotabiță: ”Am avut mare noroc”

Recent, cântărețul Gabriel Cotabiță a fost externat din spital, după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate. Timp de câteva zile, acesta a fost ținut sub supravegherea medicilor. În cursul acestei zile, artistul și-a făcut apariția într-o emisiune de televiziune.

În data de 1 noiembrie, Gabriel Cotabiță împlinește vârsta de 66 de ani. Cântărețul a vorbit despre problemele de sănătate pe care le-a întâmpinat în ultima perioadă. Recent, acesta a fost externat din spital. În urmă cu câteva săptămâni, în timp ce se pregătea intens pentru următorul proiect muzical, Gabriel Cotabiță s-ar fi simțit extrem de rău și s-a văzut nevoit să apeleze la ajutorul medicilor.

Inițial, despre artist s-a spus că ar fi suferit un accident vascular. Gabriel Cotabiță a vorbit despre probleme de sănătate pe care le-a întâmpinat.

”N-a fost atac cerebral că dacă era atac cerebral nu mai eram aici. Tiroida a fost. (…) Nu era grav, a fost o întâmplare nefericită. Am avut mare noroc cu persoana care a fost alături de mine. Nu mă așteptam. Îi mulțumesc Alinei pentru simplul motiv că în afara că o iubesc, nu i-am ridicat nicio statuie. Știe foarte bine că o iubesc”, a mărturisit Gabriel Cotabiță.

Gabriel Cotabiță a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2

Pe 5 ianuarie 2021, Gabriel Cotabiță ajungea pe mâinile medicilor din cauza infecției cu SARS-CoV-2. După ce starea de sănătate i s-a îmbunătățit, artistul a oferit câteva declarații referitoare la experiența trăită.

„M-am trezit în spital după ce trecuse cam tot, nu-mi amintesc multe lucruri, dar e mai bine așa. Nu am fost grav, a trebuit însă să stau sub observația medicilor, să fiu monitorizat, mai ales că am mai avut probleme de sănătate.

M-am rugat să trec și peste asta, însă eu oricum fac rugăciuni mereu, și dimineața și seara. Dumnezeu m-a ajutat să trec cu bine și peste coronavirus. Am fost externat, nu mai iau tratament. Noroc că soția mea, Alina, nu a avut nimic, i-a ieșit testul negativ”, a declarat artistul, la momentul respectiv, pentru impact.ro

Sursă foto: captură video Youtube – din cadrul emisiunii ”La Măruță”, Pro TV