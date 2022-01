Gabriel Cotabiță a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2

Pe 5 ianuarie 2021, Gabriel Cotabiță ajungea pe mâinile medicilor din cauza infecției cu SARS-CoV-2. După ce starea de sănătate i s-a îmbunătățit, artistul a oferit câteva declarații referitoare la experiența trăită.

„M-am trezit în spital după ce trecuse cam tot, nu-mi amintesc multe lucruri, dar e mai bine așa. Nu am fost grav, a trebuit însă să stau sub observația medicilor, să fiu monitorizat, mai ales că am mai avut probleme de sănătate.

M-am rugat să trec și peste asta, însă eu oricum fac rugăciuni mereu, și dimineața și seara. Dumnezeu m-a ajutat să trec cu bine și peste coronavirus. Am fost externat, nu mai iau tratament. Noroc că soția mea, Alina, nu a avut nimic, i-a ieșit testul negativ”, a declarat artistul, la momentul respectiv, pentru impact.ro.