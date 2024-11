Gabriel Cotabiță va fi incinerat astăzi. Motivul pentru care nu va fi înhumat

Gabriel Cotabiță s-a stins din viață, lăsând în urma lui numai durere în sufletele celor dragi. Funeraliile au fost organizate într-un cadru restrâns, iar persoanele apropiate și-au putut lua adio de la regretatul mare artist al muzicii românești. Toți cei care l-au cunoscut, i-au adus un omagiu la Capela Cimitirului Bellu, unde a fost depus trupul neînsuflețit al cântărețului. Se pare că solistul nu va fi înhumat, ci incinerat. Care ar fi motivul?

Gabriel Cotabiță și-a dat ultima suflare, sâmbătă, pe 23 noiembrie, lăsând în urma lui un gol imens, atât în muzica românească, cât și-n sufletele celor care l-au cunoscut. Familia și-a dorit ca funeraliile să se desfășoare într-un cadru restrâns, iar cei apropiați să-și ia adio de la regretatul mare artist. Așa că, trupul său neînsuflețit a fost depus la Capela Cimitirului Bellu, unde mai multe persoane publice din showbizul nostru și-au făcut apariția.

Prieteni de suflet ai lui Gabriel Cotabiță au ajuns la căpătâiul artistului, îndurerați. Printre aceștia s-au numărat Antonia, Dan Bittman, Silvia Dumitrescu, Doru Todoruț, dirijorul Ionel Tudor și Mihai Pocorschi. (IMAGINI AICI)

Artistul Iulian Vrabete a vorbit ultima dată cu Gabriel Cotabiță, înainte de ziua lui de naștere, care era pe 1 noiembrie. Aveau planuri să lanseze o piesă pentru fanii lor, însă timpul nu le-a mai permis. Erau buni prieteni, din copilărie, și au păstrat legătură de-a lungul anilor.

Iulian Vrabete este și cel care a dezvăluit că astăzi Gabriel Cotabiță urmează să fie incinerat. Se pare că dorința aceasta a fost a regretatului cântăreț, iar familia n-a făcut altceva decât să o urmeze.

„Ne cunoaștem din copilărie. Nu avea pensie și am încercat să-l ajut, nu-și găsea cartea de muncă… Nu eram în țară când am aflat că a murit. A făcut AVC și a fost internat în spital, 10 zile a durat povestea aceasta. Am fost la el acasă chiar înainte de ziua lui, pe 1 noiembrie atunci am vorbit ultima data cu el. De ziua lui nu mi-a răspuns. L-am înțeles, ca și eu cu ani în urmă am închis telefonul de ziua mea. Chiar vorbeam cu el că vom face o piesă. Mâine va fi incinerarea. Așa și-a dorit el”, a declarat Iulian Vrabete, notează viva.ro