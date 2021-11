Gabriela Cristea a apelat la psiholog după ce s-a vindecat de COVID. “Virusul îți afectează și sistemul nervos-vegetativ” + Atacuri de panică în timpul nopții

Gabriela Cristea a apelat la psiholog după ce s-a vindecat de COVID, ocazie cu care a aflat că boala afectează inclusiv sistemul nervos-vegetativ. Totodată, din cauza coronavirusului, prezentatoarea TV s-a confruntat și cu atacuri de panică, gândindu-se că soțul și copiii ei ar putea fi în pericol.

Gabriela Cristea a contractat o formă ușoară a bolii, însă a ajutat-o enorm și faptul că a fost vaccinată. Simptomele cu care s-a confruntat au fost suportabile, însă problemele au apărut după ce soția lui Tavi Clonda a rămas fără gust și fără miros.

“Eu m-am vaccinat în mai și mă testam periodic. Nu a fost atât de rău în timpul bolii, am avut patru zile în care m-am simțit rău, ca la o gripă așa, nu am făcut febră, cel mai mult am avut 38, am rămas fără gust și fără miros. M-am simțit bine în sensul că nu am avut niște simptome de astea… După patru zile, oboseam și obosesc încă foarte des”, a povestit Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea, la psiholog după ce s-a vindecat de COVID. “Mă gândeam că dacă luăm foc în casă…”

Ulterior, Gabriela Cristea s-a confruntat cu atacuri de panică și a apelat la psiholog după ce s-a vindecat de COVID. Atunci a aflat că după o lună de la boală, oamenii pot intra în depresie.

“Am început să am și niște atacuri de panică, înțeleg că acest virus îți afectează și sistemul nervos-vegetativ, am și vorbit cu psihologul și mi-a zis că după o lună de la boală ai ca un soi de depresie, unii fac mai agresiv, mai puțin agresiv. Am avut și fobii în timpul bolii, când am rămas fără gust și fără miros, m-am trezit într-o noapte în panică și mă gândeam că dacă luăm foc în casă noi nu simțim, dacă e o scăpare de gaze noi nu simțim. Am verificat toată casa, nu era nimic, dar capul lucrează”, a mai spus Gabriela Cristea la Xtra Night Show.

