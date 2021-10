Gabriela Cristea, criticată dur de internauți! Gestul făcut după câteva zile de carantină i-a revoltat pe unii dintre fanii din mediul online

De câteva zile întreaga familie a Gabrielei Cristea se află în carantină. Vedeta tv, soțul acesteia și cele două fetițe au fost infectați cu virusul SARS-CoV-2 și se află în izolare. Fiind obligată să stea acasă, Gabriela Cristea a publicat o fotografie din propria grădină, iar imaginea a stârnit comentarii acide din partea unor internauți.

Gabriela Cristea se află în izolare, de câteva zile vedeta a aflat că a fost infectată cu virusul SARS-CoV=2. Astăzi, a fost prima zi în care a decis să iasă din casă și a petrecut câteva momente de relaxare, în grădină. Aceasta a imortalizat momentul și a publicat fotografia în mediul online.

„Azi a fost prima zi cu soare și vreme placută din perioada de carantin, așa că am ieșit afară în curte să ne bucurăm de spectacolul toamnei”, a scris Gabriela Cristea în descrierea fotografiei.

Mesajul Gabrielei Cristea continua cu o referință la ochelarii pe care îi purta și firma ce îi produce, iar acest lucru a atras atenția internauților. Aceștia au criticat-o pentru faptul că face reclamă ochelarilor, chiar și în aceste momente.

„Pe mocca…te cred și eu ca sunt faini!”, „Multa mocangeala”, sunt câteva dintre reacțiile internauților.

Imediat după ce a văzut comentariile răutăcioase, Gabriela Cristea a reacționat și le-a dat replica tuturor.

„Habar nu ai ce vorbești. Nimic nu e “pe mocca” cum spui tu. Multă prostie la tine. Eu nu am primit niciodată nimic fără să muncesc”, a spus Gabriela Cristea.

În urmă cu doar câteva zile, Gabriela Cristea a aflat că a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2. Vedeta s-a izolat imediat de restul familiei, însă se pare că atât Tavi Clonda cât și cele două fetițe au contractat virusul.

Deși imediat ce a aflat că este infectată, Gabriela Cristea s-a izolat de restul familiei, virusul a reușit să ajungă și la Tavi Clonda, precum și cele două fiice ale lor, Iris și Victoria, care au început să prezinte simptome specifice infecției cu virusul SARS-CoV-2. Din fericire, în cazul întregii familii boala nu s-a manifestat violent, iar starea tuturor de sănătate este una stabilă.

„Eu cred că noi am avut toţi de la început, de-aia ne-am izolat în casă. Din momentul în care am fost diagnosticată, ne-am închis cu toţii în casă, pe fete nu le-am mai dus la grădiniţă. Eu am rămas fără gust şi fără miros, Tavi, în schimb, le are pe-amândouă.

Nu au fost momente critice în modul de manifestare a bolii. Partea psihologică e, însă, foarte greu de gestionat în situaţia asta. În prima zi când m-am închis in dormitor, Victoria a venit şi a început să bată la uşă pentru că nu înţelegea de ce nu ies. La patru ani, înţelege pentru cinci minute, dar după cinci minute uită şi o ia de la capăt”, a declarat Gabriela Cristea, pentru un post de televiziune.

