Momente dificile pentru Gabriela Cristea! Întreaga familie a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2. „Am avut toţi de la început, ne-am izolat în casă”

În urmă cu doar câteva zile, Gabriela Cristea a aflat că a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2. Vedeta s-a izolat imediat de restul familiei, însă se pare că atât Tavi Clonda cât și cele două fetițe au contractat virusul. Care este starea de sănătatea a acestora?

Deși imediat ce a aflat că este infectată, Gabriela Cristea s-a izolat de restul familiei, virusul a reușit să ajungă și la Tavi Clonda, precum și cele două fiice ale lor, Iris și Victoria, care au început să prezinte simptome specifice infecției cu virusul SARS-CoV-2. Din fericire, în cazul întregii familii boala nu s-a manifestat violent, iar starea tuturor de sănătate este una stabilă.

„Eu cred că noi am avut toţi de la început, de-aia ne-am izolat în casă. Din momentul în care am fost diagnosticată, ne-am închis cu toţii în casă, pe fete nu le-am mai dus la grădiniţă. Eu am rămas fără gust şi fără miros, Tavi, în schimb, le are pe-amândouă.

Nu au fost momente critice în modul de manifestare a bolii. Partea psihologică e, însă, foarte greu de gestionat în situaţia asta. În prima zi când m-am închis in dormitor, Victoria a venit şi a început să bată la uşă pentru că nu înţelegea de ce nu ies. La patru ani, înţelege pentru cinci minute, dar după cinci minute uită şi o ia de la capăt”, a declarat Gabriela Cristea, pentru un post de televiziune.

Întreaga familie a Gabrielei Cristea, infectată cu virusul SARS-CoV-2

De ceva zile, Gabriela Cristea, Tabi Clonda și cele două fetițe ale acestora se află în izolare. Dacă virusul pare că i-a afectat pe cei doi adulți și le-a scăzut energia, în ceea ce la privește pe cele mici, acestea nu au resimțit prea puternic virusul și le dau de furcă părinților.

„Până pe la 17.00, fetele dorm şi atunci ne odihnim şi noi. Orele lor de somn sunt şi ale noastre. M-am simţit mai rău la început când aveam un pic de febră, eram mai pleoştit un pic. Acum mai am nasul înfundat. E o stare de gripă. Fetele dorm, sunt ok, n-au trecut prin etape din astea dificile, au avut o tuse la început, dar acum e din ce în ce mai rară.

Acum se joacă, sunt active, răstoarnă casa cu susu-n jos. Din câte ştiu, copiii fac forme uşoare. Pot fi şi cazuri grave, dar ne rugăm la Dumnezeu să fie bine”, a declarat Tavi Clonda.

