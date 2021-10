Gabriela Cristea, primele declarații după ce s-a infectat cu COVID-19: „M-am simțit foarte rău”

Gabriela Cristea a oferit primele declaraţii despre starea sa de sănătate. Prezentatoarea TV a fost confirmată pozitiv cu noul coronavirus, după ce ieri s-a confruntat cu primele simptome. Din fericire situaţia vedetei este una mai bună.

Deşi a încercat să stea departe de temutul virus, Gabriela Cristea a fost infectată. Prezentatoarea TV este vaccinată cu ambele doze, astfel nu a făcut o formă gravă. În cadrul unui interviu, aceasta a povestit faptul că s-a izolat într-un dintre camerele locuinţei sale, în timp ce fetiţele, dar şi partenerul său de viaţă stau cu mască prin casă și se testează în fiecare zi.

În ceea ce priveşte simptomele Gabriela Cristea a explicat că a avut temperatură, însoțită de frisoane și dureri musculare, însă lucrurile se îndreaptă spre bine.

„Vreau să promoveze ideea ca sunt vaccinată și m-am infectat cu noul coronavirus. În doua zile cred ca voi fi bine, însă tot rămân în izolare. Ieri m-am simțit foarte rău. Am avut temperatura, azi nu mai am deloc. În același timp durerile musculare au trecut și ele. Totul se întâmplă foarte repede. Sincera să fiu încă nu mi-am pierdut total gustul, mirosul nu sțiu încă, nu-mi dau seama. Nu pot sa spun ca nu am gust deloc, însă mâncarea are gust diferit. Pofta de mâncare nu prea am. E destul de dificil sa le explic fetelor ca nu pot sa stau cu el, aseară băteau în ușă și ma strigau de după usa ca vor sa ma vadă. Eu stau izolata în dormitorul matrimonial, iar soțul meu cu fetele stau cu masca. Încercăm sa facem o joaca din asta.”, a mărturisit, în direct la Antena Stars, Gabriela Cristea.

Paula Chirila va prezenta emisiunea ”Mireasa-Capriciile iubirii”

Cel puțin două săptămâni, Gabriela Cristea va lipsi de pe micile ecrane .Vedeta a anunțat că este infectată cu noul virus, chiar dacă este vaccinată cu schema completă. Gabriela Cristea nu a avut nevoie de internare pentru că a manifestat o formă ușoară a bolii.

Paula Chirilă este cea care va prelua frâiele proiectului ”Mireasa-Capriciile iubirii” și a declarat că are mari emoții:

“E o surpriză și pentru mine și pentru dumneavoastră. O să mă vedeți și la “Xtra Night Show” și aici. Nu e ușor să iei din mers, fie chiar temporar, frâiele unui proiect deja început, mă încearcă niște emoții.

Traversăm vremuri atipice, pe care nu le-am mai trăit și pe care sperăm să nu le mai trăim. Care ne lovesc când nu ne așteptăm și Gabriela traversează și ea o perioadă care sperăm să treacă ușor peste ea și peste familia ei și să o vedem în poziția ei de prezentator. A făcut COVID-19, ne pare rău, este o situație neprevăzută”, a spus Paula Chirilă la Antena Stars.

Sursă foto: Instagram