Gabriela Cristea a făcut anunțul în direct. Cristina Șișcanu o susține: “10 luni e o perioadă perfectă”

Gabriela Cristea se simte o femeie împlinită alături de familia ei, soțul Tavi Clonda și cele două fetițe, Victoria și Iris. Cea din urmă a venit pe lume acum trei luni și se bucură de toată atenția, fiind răsfățata și mezina familiei. În ceea ce o privește pe micuță, vedeta a luat o decizie și a făcut anunțul în direct, în emisiunea online a Cristinei Șișcanu.

Prezentatoarea este decisă să alăpteze până în luna decembrie, perioada de doi ani i se pare cam lungă pentru a alăpta un copil. “La început mi-am propus să o alăptez pe Iris şase luni, ca la “carte, apoi să-mi recapăt independenţa, să nu mai fiu nevoită să merg peste tot cu micuţa. Uite acum, de exemplu am lăsat-o acasă cu Tavi, dar nu pot să lipsesc mai mult de trei ore, că eu aşa o alăptez, la trei ore. Dar uite cum stăteam eu de vorbă cu Tavi şi apoi am vorbit şi cu tine, Cristina, şi am decis să-i dau fetiţei lapte la sân până în luna decembrie. După, o să-mi iau o vacanţă scurtă, de trei-patru zile, că aşa va fi mai uşor să o înţarc. Nu sunt nebună să-mi alăptez copilul până la patru ani, cum s-au mai văzut cazuri, dar cred ca 10 luni e o perioadă perfectă atât pentru ea cât şi pentru mine. Am văzut că Organizaţia Mondială a sănătăţii recomandă alăptarea timp de doi ani, dar mi se pare puţin cam mult“, a declarat Gabriela.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea, certuri de la bani

Se iubesc necondiționat, au două fetițe minunate și cariere înfloritoare. Totuși, în familia Clonda nu este tot timpul numai lapte și miere. De-a lungul timpului, între cei doi soți au existat certuri din cauza banilor. În timp ce Tavi Clonda își asumă mai ușor niște riscuri financiare, Gabriela Cristea este mai rezervată.

„Eu m-am potolit cu cumpărăturile, dar înainte îmi cumpăram haine cot la cot cu Gabi. Noi avem un dressing imens, jumătate al meu şi jumătate al Gabrielei, plin cu haine, încălţări şi accesorii. Acum însă nu mai sunt aşa ahtiat după shopping, mă mulţumesc cu ce am sau cu ce primesc, şi îi cumpăr mai mult Victoriei. Că tot vorbim de bani, trebuie să recunosc că m-am certat la un moment dat cu soţia mea din cauza banilor…

Mă rog, s-a creat o tensiune când am cumpărat terenul unde ne-am făcut casa. Atunci am dat ultimii bani din casă pentru această achiziţie. Pur şi simplu am rămas cu puţini bani spre deloc. O săptămână a fost mai greu… Ei, Gabi nu a fost de acord să cumpărăm terenul când a făcut socotelile şi şi-a dat seama că rămânem fară niciun ban în casă. S-a panicat, i s-a făcut teamă, mai ales că ea are nişte traume cauzate de problemele financiare. Până la urmă am convins-o că ne descurcăm noi, că o să fie bine, şi am luat decizia bună împreună. Ea a trecut prin multe şi înţeleg de ce i-a fost frică la început. A fost o tensiune puternică atunci! A, dacă-mi aduc bine aminte, la fel s-a întâmplat şi când am cumpărat maşina”, a spus Tavi Clonda în cadrul unei emisiuni TV.