Gabriela Cristea a fost internată de urgență! Vedeta a ajuns în timpul nopții la spital: „Mă durea totul”

Gabriela Cristea trece prin momente destul de grele. Vedeta se confruntă cu unele probleme de sănătate și a ajuns de urgență la spital. Acum, soția lui Tavi Clonda a pus pe pauză totul și s-a lăsat pe mâinile medicilor. Vedeta a ajuns la spital și primește îngrijirile medicale necesare. Cu ce probleme de sănătate se confruntă Gabriela Cristea?

Luni, 22 ianuarie, a avut loc premiera unui nou sezon al emisiunii Mireasa – Capriciile Iubirii. Însă, Gabriela Cristea nu s-a aflat la cârma emisiunii și asta din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. Locul acesteia a fost luat de Simona Gherghe, iar bruneta a ajuns la spital. Recent, soția lui Tavi Clond a dezvăluit prin ce a trecut și care sunt problemele de sănătate cu care se confruntă.

Așa cum spuneam, telespectatorii au fost luați prin surprindere atunci când au văzut că Gabriela Cristea nu s-a prezentat la debutul noului sezon al emisiunii pe care o prezintă. Însă, absența vedetei a fost una motivată. Se pare că aceasta a lipsit de pe micile ecrane pentru că starea de sănătate nu i-a permis să se prezinte pe platourile de filmare.

Îngrijorați, fanii au vrut să afle ce se întâmplă cu bruneta, iar aceasta a venit cu o explicație. Mai exact, Gabriela Cristea le-a mărturisit urmăritorilor din mediul online că a ajuns la spital. Aceasta s-a trezit în timpul nopții cu o stare groaznică, având temperatură și dureri în tot corpul. Speriată și simțind că nu mai rezistă, vedeta a plecat imediat la spital și s-a lăsat pe mâinile medicilor.

Deși nu a precizat exact cu ce probleme de sănătate se confruntă, Gabriela Cristea le-a mărturisit fanilor că situația nu a fost una prea roz, însă medicii au acționat rapid și au adus-o pe aceasta pe linia de plutire. Se pare că acum vedeta se simte mai bine, însă va mai rămâne la pat și pentru următoarele zile, sperând că până săptămâna viitoare se va face bine și se va putea întoarce la treabă.

„Dragilor, din motive de sănătate, nu am sa fiu în seara aceasta alături de voi în direct la prima ediție din acest sezon. Cum mă fac bine, mă întorc la voi! Din păcate, de azi de dimineață am niște probleme de sănătate care mă țin în spital. Sunt convinsă că ne vom revedea curând, va trebui să stau, din păcate, câteva zile în concediu medial, cinci zile am primit, și sper să mă scuzați. Sănătatea e mai bună decât orice pe lumea asta și trebuie să ne preocupăm de ea dacă vrem să ne fie bine.

Nu trebuie să vă faceți griji pentru mine, pentru că sunt pe mâini bune, doamnele asistente și medicii au fost extrem de drăguți cu mine, m-au ajutat să trec mai ușor peste situația asta, pentru că nu a fost una ușoară… M-am trezit azi-noapte, undeva pe la ora patru, cu febră, a crescut foarte repede. M-am bănuit de gripă, chiar și de COVID, dar nu a fost cazul, pentru că m-am testat. Am venit aici și am intrat pe mâna medicilor pentru că mă durea totul”, le-a spus Gabriela Cristea, fanilor din mediul online.