“În a cincea zi am pupat-o pe guriță”. Tavi Clonda a cucerit-o pe Gabriela Cristea, deși încă stătea cu fosta iubită

Tavi Clonda a făcut mărturisiri despre începuturile relației cu Gabriela Cristea. Deși era într-o relație la acea vreme, chimia dintre ei doi s-a simțit în decurs de o lună și a început ușor, ușor să o cucerească. După primele 5 zile de ieșiri în oraș, artistul și-a făcut curaj și a sărutat-o.

Cei doi sunt căsătoriți de mai bine de 8 ani și au împreună două fetițe. Acum formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz, dar la început nu se gândeau la o relație. Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au cunoscut pe platourile emisiunii „Te vreau lângă mine”, de la Kanal D. S-au simțit foarte repede atrași unul de celălalt, dar nu au putut da curs unei idile amoroase din prima pentru că artistul se afla într-o altă relație.

Cum s-au cunoscut cei doi

Atunci când a venit la castingul emisiunii pe care Gabriela Cristea o prezenta, Tavi Clonda avea alte intenții, nicidecum să își cunoască viitoarea soție. Cei doi s-au înțeles din prima, iar între ei a existat acea chimie pe care producătorii și-o doreau și pe care, mai târziu, au dus-o la un alt nivel.

“Ea trebuia să aleagă un band și ne-am cunoscut cumva… cu o săptămână sau cu două înainte, când făcea casting, că a mai fost o trupă, încă un solist.

Producătorii i-au spus «Trebuie să ai tu chimie, vrem să-l implicăm pe solist», exact ce voiam eu și ce-mi doream de foarte mult timp, de asta a fost și succes, bine, să-ți placă să ai cu cine să vorbești, nu se gândea nimeni să te măriți și faci și doi copii.

Deci, atunci a fost când ne-am cunoscut. Era vară, era cald și eu am zis «Mă duc la casting, mă întâlnesc și cu prezentatoarea, cu toată echipa acolo, vedete nu știu ce… în pantaloni scurți». Când am văzut-o (n.red. pe Gabriela), m-am relaxat și s-a relaxat și ea.”, a declarat Tavi Clonda, în cadrul podcast-ului „Mami, crește-mă frumos”.

Așa s-au cunoscut cei doi soți, iar ușor, ușor au început să se îndrăgostească unul de celălalt.

Un început de relație „adolescentin”

În aproximativ o lună, Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au dat seama că între ei există sentimente mai puternice decât între doi colegi obișnuiți. Totuși, nu au putut da frîu liber sentimentelor pentru că artistul era într-o altă relație. Dar asta nu l-a oprit să își folosească farmecul de cuceritor.

„Cred că o lună și ceva a trecut până când ne-am dat seama că ar putea fi ceva, după aceea a mai durat. Eu aveam o poveste cu fosta mea iubită, de care nu mă despărțisem și eu păream băiat rău, dar corect: «Stai, măi, puțin că nu pot s-o încurc pe fata asta, până nu mă despart de fosta mea prietenă», că nu mi-a plăcut așa, după aceea au mai apărut în presă alte chestii, dar mă rog, a fost la limită.

Că eu, până la urmă, trebuia să fac și eu un pas mai important. Am plecat de ziua mea, nu i-am spus Gabrielei, adică i-am spus că plec, dar nu i-am spus că plec cu fosta.

Până la urmă i-am zis «Eu de asta tot stau un pic înapoi, pentru că nu am încheiat», ea nu mă întreba «Cu cine ești?», nu ne întrebam.”, a povestit Tavi Clonda.

Cântărețul a povestit că începutul relației a fost tipic adolescentin, cu ieșiri la cafele, ținut timid de mână și… un sărut pe guriță.

„Beam o cafea, nu începusem așa, ne vedeam, dar nu prea ne vedeam singuri. La un moment dat, n-am început relația, dar ne cam… știi ca adolescenții ăia?

Am ținut-o de mână într-o zi, două-trei zile, alte două-trei zile am pupat-o pe obraz, a cincea zi am pupat-o pe guriță, deci nu m-am grăbit deloc, nici eu, nici ea, nu ne-am grăbit.”, a adăugat artistul.