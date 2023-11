Tavi Clonda nu a mai suportat și a răbufnit! Soțul Gabrielei Cristea le dă replica celor care îl acuză că ar fi șomer și ar trăi pe banii celebrei neveste! “Prefer să încasez mai puțin, dar să…”

Gabriela Cristea a primit mai ales în ultima perioadă foarte multe mesaje, că-și întreține soțul, care n-ar avea nicio ocupație și ar trăi pe banii ei. Partenerul de viață al vedetei TV, Tavi Clonda, a preferat să stea departe de astfel de comentarii, fără a le răspunde oamenilor care-l critică. Dar cum s-a ajuns la un asemenea nivel de răutate, artistul s-a decis să facă lumina în această situație, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au căsătorit în urmă cu mai bine de opt ani. Au împreună două fetițe și formează unul dintre cele mai sudate cupluri din show-bizz-ul autohton. Ambii se sprijină reciproc și-n viața profesională și fac multe lucruri împreună, mai ales că o parte dintre veniturile lor vin și din mediul online.

„N-am fost niciodată un întreținut”

Ce-i drept, la capitolul notorietate, Gabi își surclasează soțul, dat fiind faptul că aceasta apare aproape zilnic pe sticlă, în timp ce activitatea artistului este mai puțin cunoscută publicului larg. Din acest motiv, mai ales în ultima perioadă, în mediul online au apărut o serie de comentarii extrem de răutăcioase, la adresa lui Tavi Clonda. Artistul le-a ignorat, dar cum deja s-a mers prea departe, internauții ajungând chiar să spună despre acesta că „este un întreținut, fără ocupație, care stă pe banii vedetei TV”, Tavi Clonda s-a decis să facă lumina în această situație, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Având în vedere că, față de alții, noi avem mult mai puține comentarii negative, nu ne supărăm de la cinci speriați. E normal să apară și din ăștia.

Oamenii nu știu. Dacă nu postez toate cântările, ei scriu ceea ce vor. Nu știu care este treaba. Nu stau să le explic tuturor câți bani câștig eu și de unde. Treaba lor. Nu am fost niciodată un întreținut. Am aflat de veniturile Gabrielei la un an după ce ne-am cunoscut, niciodată nu m-au interesat, nu am cerut vreodată vreunei femei un ban. Sigur că am și eu venituri, am concerte.

Recunosc că aș putea să am și mai multe, dar prefer să mențin un echilbru. Nu vreau să fiu bogat, dar să ajung să-mi văd soția și copiii din an în paste. Prefer sa mă împart în așa fel încât să fiu prezent și implicat în viata de familie, ne place mult să stăm acasă, să gătim, să mergem în concedii împreună. Aceste lucruri sunt mult mai importante decât banii. Slavă Domnului, suntem ok”, a declarat Tavi Clonda în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Ea nu știa unde mergem”

Și în acest an, de Sfinții Mihail și Gavrilă, Tavi Clonda a ținut să petreacă în compania soției, cu ocazia onomasticii asale. Artistul a pus la cale o surpriză cu ceva timp înainte, care a avut rezultatul scontat.

„De ziua Gabrielei, am fost plecați în Toscana și la Roma. Fără fete. Era vacanță și le-am lăsat la mama. Rezervasem cu ceva timp înainte, dar i-am făcut surpriză, ea nu știa unde mergem. A aflat abia la aeroport. Mai trebuie și astfel de momente. Ultima cazare a fost spectaculoasă. Am avut un apartament chiar lângă Fontana Di Trevi. Normal că am aruncat bănuțul, iar tradiția spune că dacă faci asta, te mai întorci în Roma. E una dintre destinațiile noastre preferate. Am mâncat la același restaurant, ca acum opt ani, fără să ne dăm seama. Am văzut în pozele de atunci că stăteam fix la aceeași masă”, ne-a mai spus artistul.

„Nu o bat la cap!”

Altfel, Tavi Clonda a răspuns și pe tema comentariilor răutăcioase care se fac la adresa soției sale, cum că aceasta s-a îngrășat.

„Gabi nu le pune la suflet. După ziua ei, a intrat pe regim. Nu o bat la cap, nici mie, nici ei nu ne place”, a adăugat acesta.

