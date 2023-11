Tavi Clonda a lăsat-o pe Gabriela Cristea şi a „fugit” în Barcelona: „Fără copii, fără Gabriela”

Tavi Clonda și-a luat ”zborul” de lângă Gabriela Cristea. Prima plecare de lângă familia lui s-a lăsat cu emoții puternice și sentimente de mult uitate. De data acesta, contrar obiceiurilor dobândite de când este un bărbat însurat, artistul a călătorit singur, fără fetele lui, ”aventură” care nu i-a displăcut, dar nici nu s-a lăsat cu lacrimi de fericire.

Invitat la un eveniment peste hotare, Tavi Clonda a ajuns într-o situație pe care nu credea că o va mai experimenta prea curând. Soțul Gabrielei Cristea a zburat singur cu avionul către Barcelona, călătorie care nu credea că îl va impacta emoțional atât de mult.

Tavi Clonda a plecat în Barcelona fără Gabriela Cristea

Se poate spune că ”aventura” a început cu stângul chiar după ce a trecut de controlul vamal din aeroport. Debusolat și emoționat, artistul nu a verificat biletul să vadă la ce poartă de îmbarcare trebuie să ajungă. Într-un final, intuiția i-a ghidat pașii în locul potrivit și nu a pierdut prea mult timp rătăcind prin aeroport.

Activ pe rețelele de socializare, în tot acest timp, Tavi Clonda a fost conectat cu urmăritorii săi și a publicat constant imagini video dinainte ca avionul să decoleze și după ce a aterizat pe meleagurile spaniole. Soțul Gabrielei Cristea a avut parte de un carusel de emoții. Este prima călătorie cu avionul în care nu a fost alături de soția și fiicele sale.

„Nu m-am uitat la ce poartă e avionul meu.(…) Și acum nu știu, deci cam atâtea emoții am, zici că e prima dată când merg cu avionul, asta înseamnă să merg fără copii. Să văd cum aflu.(…) Am ajuns și la avion, și fără copii, și fără Gabriela, țineți-mi pumnii! Hai că am plecat la Barcelona.(…) Deci să vă explic, ultima oară când am fost aici eram cu cele 3 fetițe ale mele, fetițele și Gabriela. Acum am venit eu singurel, este al doilea drum singur cu avionul de când am copiii, am mai fost odată la Moscova”, a spus Tavi Clonda pe Instagram.

Tavi Clonda: ”Trebuie să ne pregătim pentru ce va urma”

Concluzionând, artistul a privit partea bună a lucrurilor și a mărturisit că astfel de escapade, care te obligă să ieși din zona de confort, pot avea un efect benefic asupra sănătății mintale.Vulnerabil și emoționat, Tavi Clonda le-a recunoscut internauților că preferă să stea tot timpul în preajma soției și a fetițelor sale, însă, de data aceasta, consideră că o astfel de experiență îi va fi de mare ajutor pe viitor.

E un sentiment foarte dubios pentru că ieși din zona de control, e foarte greu să plec departe de el. Puteți să mă judecați cum vreți voi, dar nu dați cu pietre, știu că pare așa dubios, pentru că, da, prefer să stau în preajma lor, să fiu foarte mult cu ele, acum nici nu le-am văzut de foarte mult timp pentru că au fost la bunica, de o săptămână, dar din când în când trebuie să mai ieșim din zona de confort pentru a ne păstra mintea la locul ei, pentru că trebuie să ne pregătim pentru ce va urma, când vor fi mari, când vor pleca de acasă, adică nu putem să stăm așa încontinuu împreună și înțeleg lucrul ăsta.(…) Asta am vrut să vă zic, nu dați cu pietre, știu că pare așa că sunt un pic vulnerabil, eu vă arăt și vouă vulnerabilitățile mele, nu mi-e teamă cu ele, nu mi-e rușine cu ele.” , a spus Tavi Clonda, pe rețelele de socializare.