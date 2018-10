Gabriela Cristea a vorbit despre probleme sale de sănătate în direct, la TV. Ce boală o chinuie pe frumoasa prezentatoare

În vârstă de 43 de ani, Gabriela Cristea trece printr-o perioadă dificilă. Încercată de probleme de sănătate, prezentatoarea TV s-a destăinuit despre ce i se întâmplă în emisiunea pe care o moderează la Antena Stars. Fanii s-au speriat, însă, sunt convinși că vedeta se va însănătoși curând.

Gabriela Cristea a vorbit despre probleme sale de sănătate. Ce boală o chinuie pe frumoasa prezentatoare

Gabriela Cristea este chinuită de o răceală zilele acestea, o boală care… știți cu toții cât este de capricioasă. Carismatica vedetă a dezvăluit în cadrul emisiunii sale că, în ciuda faptului că a pus în aplicare mai multe leacuri băbești, încă nu a scăpat de gripă.

“Nu am văzut lupul, doar sunt răcită. Am primit toate sfaturile băbești din lume, ce ar trebui să fac și cum ar trebui să fac. Adelina, producătoarea mea mi-a zis să fac baie cu sare. Adevărul este că la mine în cadă, am o cadă mică, exact ca în lacul sărat mă simt.

Până mâine, promit că mă fac bine. Dacă stau să mă gândesc, nu mai am miros și gust. Îmi cer scuze, dar o să vorbesc cam așa…și dacă o să tușesc și dacă o să strănut, văr rog să mă iertați, că asta este”, a spus Gabriela Cristea în cadrul emisiunii “Te iubesc de nu te vezi”.

Gabriela Cristea a devenit mamă pentru prima dată în toamna anului trecut

Gabriela Cristea şi Tavi Clonda au devenit părinţi de fetiţă pe 23 septembrie 2017, într-o zi de sâmbătă, în jurul orelor 14:00, la o clinică privată din Capitală. Cântăreţul a asistat la naşterea bebeluşei care a primit nota 10 la naştere şi poartă numele Bella Victoria Margot Clonda.

