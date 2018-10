Gabriela Cristea, declarație emoționantă la ”Te iubesc de nu te vezi”: ”Nu mi-e rușine să spun asta…”

Gabriela Cristea a făcut azi o declarație emoționantă în timpul emisiunii ”Te iubesc de nu te vezi”. Celebra moderatoare nu s-a sfiit să recunoască faptul că viața ei nu a fost tot timpul perfectă și a mărturisit în fața celor prezenți că a fost nevoită să treacă, de-a lungul timpului, prin momente foarte grele.

Gabriela Cristea și-a surprins colegii de platou și telespectatorii atunci când a avut un moment de maximă sinceritate și a spus că au existat zile în care nu avea nici ce să mănânce.

„Eu am avut zile când am mâncat la prietenii mei și nu mi-e rușine să spun asta, întotdeauna am zis că am luat-o de jos”a spus ea.

Totul a plecat de la cuvintele rostite de una dintre participantele la emisiunea ”Te iubesc de nu te vezi”. Aceasta le-a declarat celor prezenți că, nu cu mult timp în urmă, locuia în chirie și mânca pe ziare, în pat. Iar Gabriela Cristea a rememorat, la rândul ei, momentele mai puțin bune din viața personală, însă a accentuat că a pornit de jos și numai munca asiduă a ajutat-o să ajungă acolo unde își dorea.

Gabriela Cristea, declarație emoționantă: ”Îmi voi face singură voalul”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au căsătorit civil în urmă cu mai bine de doi ani. Ei au împreună o fetiță de care sunt tare mândri. Vedeta a mărturisit că se gândesc să facă și cununia religioasă și bineînțeles va îmbrăca și rochia de mireasă, la 44 de ani.

„O să vedem, nu mă agit foarte tare pentru că dacă noi ne hotărâm, peste două săptămâni facem nunta. NU vrem să facem petrecere mare, pentru 20 de persoane pot să rezerv orice restaurant, de rochie nu îmi fac probleme prea mari pentru că eu am avut un atelier de rochii de mireasă şi am o croitoreasă senzaţională care într-o săptămână îmi face orice rochie îmi doresc. Cu voal foarte lung, cred că o să mi-l fac singură. De obicei, la atelier, eu îmi lucram voalurile.”, a declarat Gabriela Cristea pentru Viva.ro.

