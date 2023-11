Gabriela Cristea, adevărul despre emisiunea în care s-a spus că a venit băută: “Am fost un pic mai agitată”

În ultima perioadă, Gabriela Cristea a intrat în vizorul internauțiilor, iar fiecare gest al ei este atent analizat și de cele mai multe ori criticat. Însă, în urmă cu doar câteva luni, comportamentul vedetei a stârnit numeroase dezbateri. Despre soția lui Tavi Clonda s-a spus că a apărut în stare de ebrietate la propria emisiune, iar acum Gabriela Cristea lămurește misterul. Prezentatoarea TV a vorbit pentru prima dată despre incidentul ce a avut loc la începutul verii.

În luna iulie a acestui an, Gabriela Cristea a devenit subiect de dispută pentru mulți. Vedeta a fost acuzată că a apărut beată în una dintre edițiile emisiunii „Mireasa – Capriciile Iubirii”. În mediul online au apărut mai multe clipuri în care bruneta face unele gafe și care, spun unii, ar certifica faptul că aceasta se afla sub influența alcoolului. La momentul respectiv, Gabriela Cristea nu a comentat acuzațiile, însă acum a decis să vorbească despre ce s-a întâmplat.

(CITEȘTE ȘI: GABRIELA CRISTEA, DIN NOU ÎN MIJLOCUL UNUI SCANDAL CU INTERNAUȚII, DUPĂ CE S-A FILMAT CU OJA SARITĂ DE PE UNGHII: ”EȘTI O ÎNGĂLATĂ CARE SE CREDE DIVĂ”)

A consumat sau nu alcool Gabriela Cristea

Așa cum spuneam, ipoteza că Gabriela Cristea a apărut beată în fața telespectatorilor a fost motiv de dispută pentru mulți. Au existat oameni care au cauzat-o și criticat-o, dar și alții care i-au luat apărare. Faptul că vedeta nu a vorbit despre incident atunci i-a pus pe unii pe gânduri, însă acum bruneta a spus lucrurilor pe nume.

Invitată în cadrul podcast-ului realizat de Cătălin Măruță, Gabriela Cristea a vorbit despre cele întâmplate în luna iunie. Prezentatoarea TV a clarificat situația și a spus că ea în general nu consumă alcool și cu atât mai puțin atunci când este la muncă.

Vedeta a dezvăluit că zvonurile au fost lansate de niște susținătoare ale emisiunii care nu o plac prea tare și atunci încearcă să o pună într-o lumină proastă. Însă, se pare că Gabriela Cristea nu consumase alcool în momentul cu pricina, iar gesturile sale „dubioase” au fost puse pe seama faptului că în aceea zi vedeta s-a simți puțin distrasă și mai glumeață.

„Este un grup, la emisiunea pe care o prezint. Este un grup de susținători, știi că sunt împărțiți, că toate reality show-urile. Astea au o grămadă… de eu îl susțin pe ăla, eu îl susțin pe ăla, iar fetele alea nu mă plac!

Și pentru că eu sunt o tipă destul de expresivă, tot timpul gesticulez, fac glume multe, într-o zi poate am fost un pic mai agitată și haioasă! Și au zis că sigur am consumat ceva! Cum să îmi permit vreodată, în viața mea, să mă duc la mine în emisiune (n.r. – în stare de ebrietate), eu îmi respect meseria pe care o am! Și, pe lângă asta, eu nu consum alcool”, a declarat Gabriela Cristea.

(VEZI ȘI: UNDE A FOST DUSĂ GABRIELA CRISTEA ÎN ZIUA ÎN CARE A ÎMPLINIT 49 DE ANI. „AȘA M-A ÎNVĂȚAT MAMA”)