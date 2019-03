Gabriela Cristea ar putea trece prin aceeași cumpănă ca Andreea Bălan. Medicii au avertizat-o pe vedetă în privința acestui lucru, chiar de la prima vizită.

Numărătoarea inversă a început! În câteva zile, Gabriela Cristea o va aduce pe lume pe cea de-a doua fetiță a ei. Însă cumpăna prin care a trecut Andreea Bălan o îngrijorează pe prezentatoarea TV. Mai ales că medicii au avertizat-o pe Gabriela Cristea încă de la prima vizită în legătură cu anumiți factori care ar putea interveni. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA BĂLAN, NOI DEZVĂLUIRI DESPRE CUMPĂNA PRIN CARE A TRECUT: ”SE POATE ÎNTÂMPLA ȘI LA NAȘTERI NATURALE”)

”Eu am un profil să spunem care se apropie mai degrabă de ce i s-a întâmplat Andreei. Am un an şi cinci luni distanţă între cele două operaţii de cezariană. De aceea merg destul de des la medic (…) Andreea a trecut cu greu şi o felicit! În cazul meu spuneam, apropos de ce spunea Andreea., că am fost avertizată încă de la prima vizită la medic ţinând cont de mai mulţi factori (…) Eu am 44 de ani şi nu trebuie să uit acest aspect.

Primul copil pregăteşte cumva locul pentru cel de-al doilea. Eu am o trombofilie şi am avut recomandarea medicului să fac cezariană. Eu voiam să nasc natural la prima naştere dar am avut recomandarea medicului să nu fac asta. Recuperarea nu este uşoară, este mai de durată treaba. Sunt mulţi factori de după operaţie (… ) Sunt extrem de monitorizată deoarece urmează să nasc în doar câteva zile”, a povestit Gabriela Cristea la XNS.

Andreea Bălan a avut embolie amniotică

Intervenția a fost una de succes, cu toate că artista a suferit un stop cardio-respirator în timpul operației. Situația a fost însă gestionată cu maxim profesionalism de echipa excepțională de medici de la Sanador, cel mai performant spital privat din România. (VEZI ȘI: ANDREEA BĂLAN, DEZVĂLUIRI CUTREMURĂTOARE LA ACCES DIRECT: ”MI-AU PUS FETIȚA LA OBRAZ, AM PUPAT-O…”)

”Am avut embolie amniotică. Lichidul amniotic din placentă intră în sânge. Se poate întâmpla și din senin, nu numai prin naștere. Chiar doctorița mi-a spus că au existat cazuri să moară și copilul. La mine norocul a fost că a ieșit fetița și abia pe urmă a venit lichidul. A fost o minune, pentru că mai întâi a ieșit ea. Dacă nu interveneau pentru mine puteam să mor. M-au intubat timp de două zile. Vreau să le mulțumesc medicilor de la Sanador pentru că au făcut o comisie. Ca să ia o decizie atât de majoră trebuia să vină și doctorul spitalului, domnul Hergheligiu. În 10 minute s-au strâns pentru că era o decizie de viață și de moarte și uite că au luat decizia potrivită.

George era complet panicat, pentru că a urmărit toată nașterea. A ieșit asistenta, i-a arătat copilul, i-a spus . L-au luat de acolo, el și-a dat seama că e ceva în neregulă. A durat câteva ore, la un moment dat au venit 3 doctori și i-au explicat că situația e gravă. A stat cu frică până azi-dimineață. Mie mi s-a spus că am și pupat-o pe Clara, dar nu-mi aduc aminte nici asta. N-am mai ținut minte nimic, m-am trezit abia aseară și am vorbit cu doctorii, dar nu-mi aduc aminte absolut nimic. A fost probabil anestezia atât de puternică.

E mititică și cuminte (n.r.- Clara Maria) și drăguță și de-abia aștept să mergem acasă să i-o arăt Elei. Se poate întâmpla și la nașteri naturale, nu numai la cezariană. E vorba de rupturile tale uterine. Mai stau 2-3 zile în spital. Voi putea să dansez peste o lună-jumate două, ca la cealaltă naștere. Domnul Hergheligiu a venit de acasă repede, în 10 minute. Și bineînțeles Dumnezeu a ajutat. Cred foarte mult în energiile doctorilor, au făcut tot posibilul să mă salveze. S-a speriat foarte tare George, ne iubim foarte mult și normal că nu vrea să pățesc ceva. Astăzi s-a liniștit total. E totul bine când se termină cu bine”, a declarat Andreea Bălan la Antena 3.