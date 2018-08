Gabriela Cristea, probleme de sănătate! A făcut anunțul în direct

Gabriela Cristea are problem de sănătate, iar anunțul l-a făcut chia rea, în direct, în emisiunea ei, chiar în fața telespectatorilor.

În emisiunea Gabrielei Cristea a venit Mario, pentru a o cunoaște pe Cornelia. Bărbatul a povestit că a avut mari probleme cu kilogramele în plus, iar acesta a fost unul dintre motivele pentru care iubita lui l-a părăsit.

Atunci când a venit vorba despre surplus de greutate, Gabriela Cristea a făcut dezvăluirea. „După ce am născut, am dat câteva kilograme jos la naștere, după care am alăptat și m-am îngrășat la loc. Am avut probleme cu spatele, pentru că acele kilograme în plus îmi afectau structura osoasă, așa că am optat pentru a slăbi, nu doar pentru că arătam ca o batoză, ci pentru că nu mai puteam să mă susțin eu, pe mine”, a spus moderatoarea.