Gabriela Cristea a fost foarte tristă când o femeie și-a pierdut copilul în vârstă de doar doi ani. Ulterior, femeia a mai încercat să facă un copil, însă a pierdut sarcina, din cauza trombofiliei. Vedeta a reacționat și a transmis un mesaj tuturor femeilor, cu ochii în lacrimi.

„Jos pălăria în faţa ta! Nu pot să cred! Asta înseamnă să fii părinte, e un job fulltime, nu ai timp să te odihneşti. (…) Am vrut să semnalez asta femeilor care vor să devină mame.

E foarte bine să meargă la doctor. Analiza asta pentru trombofilie să o ceară. Este foarte scumpă. Din păcate, din câte ştiu eu, nu este decontată. (…) Nu există o tragedie mai mare ca o mamă să îşi piardă pruncul„, a spus Gabriela Cristea la un post de televiziune.

Gabriela Cristea, vrea să devină, din nou mămică

Gabriela Cristea vrea, să devină, din nou, mămică însă lasă acest lucru în voia divinității. (CITEȘTE ȘI: GABRIELA CRISTEA, DESPRE ”DIETA MINUNE” PE CARE O URMEAZĂ: ”AȘ VREA SĂ PUNEM CAPĂT ACESTUI MIT”)

”Recunosc că mi-ar fi plăcut să am copii mai de tânără, dar știi cum e… Dumnezeu se tăvălește pe jos de râs la dorințele pe care le avem. Mi se pare că ne-a trimis-o pe Victoria când trebuia. Atunci când am depus armele s-a întâmplat. Ai venit tu (n.r. Mădălin Ionescu) cu Cristina, stăteam în Otopeni. Și i-am spus: ”Ia bea din paharul ăsta!”. Ea era însărcinată. A luat paharul și a băut și am zis:”Dă-mi paharul să beau!”. Și am rămas însărcinată. Mi-am dorit-o atâta de mult pe Victoria și sunt mai mult decât mulțumită și nu pot să-l rog pe Dumnezeu să-mi mai trimită un copil, dar dacă vrea să-mi trimită îl primim cu brațele deschise. ”, a mărturisit Gabriela Cristea.